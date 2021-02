Zero Covid в Европа: Възможност или напразна надежда

Ударете вируса бързо и силно, подлагайки се на драстични краткосрочни мерки, за да позволите на живота да се нормализира.

Няколко държави в Азия и Океания прилагат стратегията "Zero Covid", пише АФП. Могат ли европейските страни да правят същото?В Оукланд два милиона новозеландци са затворени в домовете си от понеделник заради три потвърдени случая на COVID-19 . В цяла Европа десетки хиляди случаи се потвърждават всеки ден, но много малко градове са блокирани. Докато схемите за ваксини напредват неуверено по целия континент, все повече експерти препоръчват държавите да последват примера на Нова Зеландия и други и да предприемат мерки за премахване на вируса."Има трикратно предимство за страните, които са възприели подхода Zero Covid", каза Антоан Флау, епидемиолог от Женевския университет. "На ниво болести те са безспорните световни шампиони по брой смъртни случаи на жител. На социално ниво те са възобновени: барове, ресторанти, културни и спортни дейности, училища и университети са отворени както обикновено. Мерките за дистанциране практически не съществуват. И от икономическа гледна точка места като Тайван и Китай са имали положителен ръст на БВП през 2020 г," каза той пред Франс прес.Той заяви и, че този подход е за предпочитане пред "стратегията за смекчаване на въздействието, която повечето западни държави са възприели", която е "организиране между вълните как да живеем с вируса". За Мартин Маккий, професор по европейско обществено здраве в Лондонското училище по здравеопазване и тропическа медицина, "животът с вируса" не е точен термин. „Какво всъщност означава това? Не смятаме, че е приемливо да има ситуация (когато) се опитвате да го държите под контрол, но не успявате, непрекъснато имате възраждания и повече заключване, защото не виждаме как някой може да планира предварително празници, сватба, инвестиране в нов ресторант, каквото и да било", коментира той пред AФП.Нещо повече, колкото повече вирусът може да циркулира, толкова по-големи са шансовете за поява на значима мутация, като британските и южноафриканския варианти , които са по-заразни. "Не смятаме, че можем да продължим с трета, четвърта, пета, петнадесета, двадесета вълна", каза Маккий, който вярва, че Zero Covid е "единствената алтернатива".И така, защо толкова много държави дори не са се опитали да премахнат COVID-19?Арчи Клементс, заместник-ректор на Факултета по здравни науки към австралийския университет Къртин, коментира, че различни фактори правят Zero Covid по-труден за преследване в Европа. Те включват по-голямата степен на пътуване сред европейските държави, по-голямата гъстота на населението в градовете и фактът, че Европа е основна глобална дестинация за пътуване. "Нашите предимства в Австралия (и Нова Зеландия) са естествени предимства, които не могат да бъдат повторени другаде. По-специално, нашата изолация и липсата на сухопътни граници, фактът, че не сме основни туристически центрове или дестинации и фактът, че можем да поддържаме икономиките си без много трансгранични пътувания са присъщи на нашия успех", каза той пред AФП. За Флау обаче нито една от тези причини не е причина да не се опита. "Когато Великобритания регистрираше по-висока смъртност от Германия, Швейцария или Франция, ние не казахме, че изолацията на Великобритания е причина за нейното лошо представяне", опонира задочно той. И, както посочи Mаккий, страни като Китай и Тайван имат висока плътност на градското население и все пак успяха да смачкат COVID-19. Той също така опроверга теорията, че Zero Covid е възможна, тъй като азиатските популации са по-спазващи правилата, включително контрола на заболяванията, в сравнение с европейците. "Това е доста империалистическа гледна точка", смята Флау.Клементс каза, че докато Zero Covid не е невъзможна, вероятно е вече твърде късно за Европа, предвид очевидната неспособност да разработи здрави системи за тестване, проследяване и изолиране. "Европа пропусна шанса да приеме стратегия Zero Covid в края на първото блокиране", каза Флау. Той каза, че правителствата и хората "предпочитат да се наслаждават на лятото си", вместо да контролират пандемията. Флауо каза, че се надява на "правилен дебат" за достойнствата на Zero Covid, за да се избегне повтаряне на минали грешки. "Няколко европейски държави ще видят забележим спад в епидемията след няколко седмици и би било разумно поне да си зададат въпроса", смята той.