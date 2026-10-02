"Искат да разчленят Сърбия": Вучич обвини Хърватия в намеса в сръбските избори

Бившият сръбски президент Александър Вучич, днес лидер на листата „Александър Вучич - Единна Сърбия“ и кандидат за министър-председател, за пореден път обвини хърватския премиер Андрей Пленкович, че иска да смени правителството в Белград, предаде хърватската медия "Индекс". В същия контекст той постави косовския премиер Албин Курти, бившия черногорски президент Мило Джуканович, Радой Звичер, когото сръбските власти свързват с престъпния клан Кавача, и Илия Сърданович, първият кандидат на Студентската листа.

„Събраха се всички, които мразят Сърбия, които биха искали да разчленят Сърбия, да разкъсат Сърбия“, каза Вучич. Той добави, че неговата листа „ще ги победи всички заедно“ на изборите.

Пленкович подкрепял студентите

Вучич твърди, че Пленкович подкрепя Студентската листа, но не уточни за кое конкретно изявление или ход на хърватския премиер говори.

Хърватската медия отчита, че в публично достъпните източници, които е прегледала, няма потвърждение, че хърватският премиер публично е подкрепил Студентската листа. Медията припомни, че още през март Пленкович отхвърли обвиненията на Вучич, че Хърватия или хърватските служби участват в опити за сваляне на правителството в Сърбия.

Студентската листа говори за целия регион

Речта на Вучич обаче идва след интервюто на Илия Срданович за черногорските Vijesti. Сърдaнович, първият кандидат на Студентската листа, заяви, че гражданите на Сърбия ще спечелят най-много от оттеглянето на Вучич от власт, но също така, че промяната ще се усети по-добре в целия регион. В същото интервю Сърданович отхвърли твърденията на медиите, близки до Вучич, че е свързан с Мило Джуканович и бившия ръководител на черногорската съдебна система Весна Меденица. ОЩЕ: "Заплахата за господаря в Белград е видима": Кремъл не вярва в успеха на Вучич на сръбските избори