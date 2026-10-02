Кабинетът "Радев":

Негово Превъзходителство Румен Радев: Екипът на премиера "пресоли манджата" с цар Самуил

02 октомври 2026, 11:19 часа 1004 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Негово Превъзходителство Румен Радев: Екипът на премиера "пресоли манджата" с цар Самуил

От екипа на премиера Румен Радев сериозно са "пресолили манджата" покрай вълненията за завръщането на тленните останки на цар Самуил, което предстои да се случи на 3 октомври. Припомняме, че България ще предаде на Гърция ценни църковни предмети, принадлежали на два манастира в Северна Гърция, като част от договореността за връщането на останките на българския владетел.

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Работещата в Агенция ПИК журналистка Соня Колтуклиева публикува в своя Facebook профил покана, за която очевидно казва, че е разпратена от екипа на премиера по повод официалната церемония по посрещането на костите на цар Самуил.

Негово Превъзходителство Румен Радев?

В поканата пише следното:

"Министър-председателят на Република България Н. Пр. г-н Румен Радев има удоволствието да Ви покани на тържествена държавна церемония "България посреща цар Самуил" на 3 октомври 2026 г., събота, от 12.30 ч. на площад "Княз Александър I", вход откъм ул. "Московска"."

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Източник: Соня Колтуклиева/Facebook

Коментарът на Колтуклиева гласи: "Негово превъзходителство г-н Румен Радев!" Хахаха. Имаш ли ти нерви?! Колко смешен може да те направи понякога протоколът."

Ако тази покана е реална, то гафът на хората, отговорни за текста върху нея, е сериозен и вероятно е опит за придаване на по-голяма важност на министър-председателя, отколкото предполага протоколът.

В тази връзка един от коментарите под поста на Колтуклиева е блестящ и заслужава да бъде цитиран: "И защо взехте така прибързано човека от красивите солунски брегове, та да го тресне инфарктът за втори път, коги разбере, че 10 века по-късно пак еднооки водят ослепени?".

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Цар Самуил Соня Колтуклиева Румен Радев покана
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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