Спорт:

Скръбна вест! Напусна ни голям български художник

24 април 2026, 16:25 часа
Снимка: БГНЕС
Почина проф. Тодор Варджиев (1943 – 2026) – доайен на катедра "Книга, илюстрация, печатна графика" в Националната художествена академия (НХА), където в продължение на десетилетия преподава дисциплините шрифт, калиграфия, графичен дизайн и типография, възпитавайки поколения художници на България. Поклонението ще се състои на 27 април от 13:00 часа в храм "Света София", съобщават от НХА.

За проф. Тодор Варджиев

Снимка: Национална художествена академия

Проф. Варджиев завършва Академията за графика и изкуство на книгата (Hochschule für Grafik und Buchkunst) в Лайпциг. От 1975 г. е преподавател, доцент и професор в Националната художествена академия в София. Автор е на графичния дизайн на българските документи за самоличност (1999 г. – паспорти, лични карти и шофьорски книжки). Създател е на едни от най-емблематичните запазени знаци в България, сред които логото на Национална художествена академия, авиокомпания "България Еър", "Спорт тото", Министерство на околната среда и Атлантическия клуб. Негово дело са и значими монументални проекти зад граница – мемориалната композиция в Градините на Ватикана и иконостасът в храм "Св. Винченцо и Анастазио" в Рим.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Творчеството на Варджиев е оценено с десетки престижни отличия, сред които златни и сребърни медали от Биеналето на графичния дизайн в Бърно (на което е и почетен член) и награди от Международната изложба на книгата в Лайпциг. Негови творби са излагани в галерии и музеи в цял свят – от Токио и Шанхай до Ню Йорк и Париж. Присъства в редица световни енциклопедии и издания за съвременен графичен дизайн, съобщават още от НХА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
почина художници Тодор Варджиев
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес