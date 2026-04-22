"Укротяване на мига" - изложба живопис на Ангел Веселинов в галерия "Арт Маркони"

На 23 април 2026 г. от 18.30 часа, в галерия „Арт Маркони” (Отличена с Награда „Варна” 2022 г.), Варна, ул. „Охрид” 22, ще бъде открита изложба живопис на Ангел Веселинов "Укротяване на мига". Живеем на скорост и не само защото Земята ускори въртенето около собствената си орбита. Просто приехме, че динамиката е естествен процес за съвремието и ако искаме да бъдем успешни – тя трябва да бъде единствената ни формула.

Съзерцанието

На фона на бързо сменящите се процеси, в заобикалящата ни действителност, СЪЗЕРЦАНИЕТО е истинско предизвикателство, но и се възприема, едва ли не, като ретро. То изисква не само да отделиш време, за възприемане на даден обект, но и да допуснеш въздействието му в себе си. Вероятно и за това творците, които все още отстояват класическата живопис са малко.

Ангел Веселинов продължава традицията на Търновската класическа школа, към която е принадлежал и неговият дядо – художникът Лалю Минков. В творбите му оживява атмосферата на тихите улички на Търново, потънали в зеленина, скрили в сенките си живописните дувари на къщите, покрити с патината на времето. Тук – таме картините се оживяват от фигурите на обикновени хора, заети с ежедневните си занимания. Те подсказват, че тази идилия е само привидно заспала. Тя тупти със свой, различен ритъм. И е истинско постижение на Ангел Веселинов да улови този ритъм и да го пресъздаде, давайки на четката си динамичен и свободен замах, който укротява до ювелирност в натюрмортите си.

Трайна следа

В миналогодишната изложба, художникът изненада почитателите си с морски пейзажи, смели и майсторски за творец, неживеещ до морето. Оказва се, че няколкото години, прекарани в близост до него, са оставили трайна следа, която винаги ще го връща към тази тема. Вглеждайки се в творбите, които му е посветил, не можем да не признаем, че Ангел Веселинов показва завидна познаване на тази неукротима стихия. Единствено в тези пейзажи, художникът дава воля на творческото си нетърпение и излиза от обичайното си амплоа на тих съзерцател. Четката му гони разпенените вълни, умело улавя сблъсъка им с брега и онзи вълшебен миг, когато се разпадат на хиляди пръски, чертаейки причудливи дантели във въздуха.

В изложбата ще видим, спечелилите му популярност, сред ценителите, прекрасни натюрморти. Изпълнени с вещина, ползвайки технологията на старата класическа школа, той постига една особена магия в отблясъка на порцелана или пречупването на изображението през овала на стъклената ваза; във восъчната крехкост на всяко листенце и на всяко цветче; в мъха по повърхността на узрелите праскови; в сладостта на смокините, прозираща през презрелите, леко напукани кожици…Така наречената мъртва натура – натюрморт, в платната на Ангел Веселинов оживява. Тя придобива плътност, аромат, движение на светлината и предизвиква истинско усещане за дом, за уют, за конкретен сезон, за празник…

Всеки миг е ценен

По стечение на обстоятелствата в първата половина на годината, галерия „Арт Маркони” ще представи авторите си, които са приели класическата живопис за свой стил на изразяване. Те ценят всеки миг и знаейки, че няма да се повтори, искат да го споделят такъв, какъвто ги е вдъхновил и развълнувал. Влагайки цялото си търпение и техническа компетентност, защото този стил изисква можене, познания и уверена ръка, те бавно и с истинска отдаденост създават и съхраняват един красив свят, който не винаги успяваме да забележим и не винаги динамиката на времето успява да съхрани, припомня Ваня Маркова – галерия „Арт Маркони”.

