Лили Иванова скърби! Почина знаков за творчеството ѝ композитор

"Мир на душата на композитора Георги Красимиров - Герасим! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите "ВЕТРОВЕ" ще останат вечни! Почивай в мир!", това написа Лили Иванова в своя Facebook профил по повод кончината на Красимиров.

Кой е Георги Красимиров - Герасим

Георги Красимиров – Герасим се утвърждава като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, като оставя значима следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той създава емблематични албуми за Лили Иванова, сред които "Ветрове" и "Любовта...", и реализира успешни проекти с Берковската духова музика, Нина Николина и Камен Воденичаров. В ролята си на телевизионен продуцент и режисьор той вдъхва живот на популярни предавания като "Байландо", "Обичам България" и музикалната класация "Големите 10", а документалният му филм за гостуването на група "Тату" се превръща в забележителен медиен проект, пише "БГ Радио".

Професионалният му път преминава през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той заема поста главен продуцент на музикалната продукция. В този период Герасим основава джаз фестивала "JazzIt" и организира мащабни събития като "Дни на БНР в НДК" и годишните награди "Сирак Скитник". През своята кариера той композира над 300 песни и повече от 500 детски творби, а международно признание получава с хоровата композиция "Господи помилуй", издадена от "Virgin". В своето богато творчество той си сътрудничи с най-видните български поети и композитори, съчетавайки успешно традиция и съвременен звук в различни жанрове.

