Андрей Крайтор - „Спортист на годината“ в Асеновград

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев връчи наградата на победителя в класацията „Спортист на годината“. Наградени бяха най-добрите спортни деятели, постигнали сериозни успехи и отлични резултати през 2025 г. и прославили името на града не само в България, но и по света. „Спортист №1“ на Асеновград е Андрей Крайтор – падълборд кану-каяк - от СККК „Асеновец“, с треньор Камен Куцев. Андрей е Световен шампион на 3000 м. падълборд – мъже в Дубай, гр. Абу Даби. Завоюва и III място на 100 м. спринт за мъже на Световно първенство в Дубай, гр. Абу Даби.
Ето и останалите имена на наградените в класацията на община Асеновград „Спортист на годината“.
II място:
- Катерина Бейчева: таекуон-до - СК „Асеновец Таекуон-до клуб“, с треньор Георги Шишков.
III място:
- Неджми Бозов: киокушинкай-карате - СК „Оками Дожо“, с треньор Петко Чирпанлиев.
- Андреа Нисева: борба - СКБ „Димитър Кумчев“, с треньор Методи Сичков.
IV място:
- Александра Иванова: карате-киокушин - СК „Оками Дожо“, с треньор Петко Чирпанлиев.
V място:
- Елена Христева: ски бягане – СК „Тритон екстрийм”, с треньор Мариан Велев.
VI място:
– танцова двойка Деа Цветанова и Димитър Георгиев: КСТ „Асеновец“, с треньор Дойка Апостолова.
VII място:
- Мария Йорданова: ендюрънс (конен спорт) - Клуб по конен спорт „Хипокамп“, с треньор Виолета Стамболийска.
VIII място:
- Георги Стойчев: ски бягане от СК „Тритон екстрийм”, с треньор Божидар Казанджиев.
IX място:
- Борис Борисов: тенис на корт – ТК „Асеновград“, с треньор Илия Славов.
- Елена Каленицова: шинкиокушин-карате – СК „Хамон“, с треньор Илхан Наимов.
X място:
- „Заслужил майстор на спорта“ Иван Гюлев: спортна стрелба – Спортен стрелкови клуб “Асеновци - спорт”.
- Виктория Атанасова: таекуон-до - СК „Асеновец Таекуон-до клуб“, с треньор Иван Манолов.
„Най-проспериращ млад състезател“:
I място:
- Невена Велкова: карате-киокушин - СК „Оками дожо“, с треньор Петко Чирпанлиев.
II място:
- Ваня Сакалийска: шинкиокушин-карате – СК „Хамон“, с треньор Илхан Наимов.
III място:
- Ива Янева: ски-бягане – СК „Тритон екстрийм”, с треньор Божидар Казанджиев.
- Златка Филипова: спортни танци - КСТ „Асеновец“, с треньор Дойка Апостолова.
- Борислава Милушева: вдигане на тежести – СКВТ „Асеновец“, с треньор Лъчезар Кишкилов.
„Специална награда на кмета“:
- Николай Марангозов: за 13-те години отдаден труд и значим принос към създаването и развитието на ултрамаратон „Персенк Ултра“, както и за популяризирането на този спорт в и извън пределите на община Асеновград.
„Треньор на годината“:
- Петко Чирпанлиев: треньор по карате-киокушин - СК „Оками дожо“.
„Отбор на годината“:
- ФК „Шипка Старс 2015“ U-15, с треньор Димитър Илиев: първият футболен отбор от Асеновград, класирал се в Eлитна група U-15, след спечелено място за бараж и победа в баража срещу отбора на ПФК „Ботев“ - Враца с 5-0.
„Спортно събитие за 2025 г.“:
- Ултрамаратон „Персенк ултра 2025“.