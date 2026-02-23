Андрей Крайтор - „Спортист на годината“ в Асеновград

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев връчи наградата на победителя в класацията „Спортист на годината“. Наградени бяха най-добрите спортни деятели, постигнали сериозни успехи и отлични резултати през 2025 г. и прославили името на града не само в България, но и по света. „Спортист №1“ на Асеновград е Андрей Крайтор – падълборд кану-каяк - от СККК „Асеновец“, с треньор Камен Куцев. Андрей е Световен шампион на 3000 м. падълборд – мъже в Дубай, гр. Абу Даби. Завоюва и III място на 100 м. спринт за мъже на Световно първенство в Дубай, гр. Абу Даби.

Ето и останалите имена на наградените в класацията на община Асеновград „Спортист на годината“.

II място:

- Катерина Бейчева: таекуон-до - СК „Асеновец Таекуон-до клуб“, с треньор Георги Шишков.

III място:

- Неджми Бозов: киокушинкай-карате - СК „Оками Дожо“, с треньор Петко Чирпанлиев.

- Андреа Нисева: борба - СКБ „Димитър Кумчев“, с треньор Методи Сичков.

IV място:

- Александра Иванова: карате-киокушин - СК „Оками Дожо“, с треньор Петко Чирпанлиев.

V място:

- Елена Христева: ски бягане – СК „Тритон екстрийм”, с треньор Мариан Велев.

VI място:

– танцова двойка Деа Цветанова и Димитър Георгиев: КСТ „Асеновец“, с треньор Дойка Апостолова.

VII място:

- Мария Йорданова: ендюрънс (конен спорт) - Клуб по конен спорт „Хипокамп“, с треньор Виолета Стамболийска.

VIII място:

- Георги Стойчев: ски бягане от СК „Тритон екстрийм”, с треньор Божидар Казанджиев.

IX място:

- Борис Борисов: тенис на корт – ТК „Асеновград“, с треньор Илия Славов.

- Елена Каленицова: шинкиокушин-карате – СК „Хамон“, с треньор Илхан Наимов.

X място:

- „Заслужил майстор на спорта“ Иван Гюлев: спортна стрелба – Спортен стрелкови клуб “Асеновци - спорт”.

- Виктория Атанасова: таекуон-до - СК „Асеновец Таекуон-до клуб“, с треньор Иван Манолов.

„Най-проспериращ млад състезател“:

I място:

- Невена Велкова: карате-киокушин - СК „Оками дожо“, с треньор Петко Чирпанлиев.

II място:

- Ваня Сакалийска: шинкиокушин-карате – СК „Хамон“, с треньор Илхан Наимов.

III място:

- Ива Янева: ски-бягане – СК „Тритон екстрийм”, с треньор Божидар Казанджиев.

- Златка Филипова: спортни танци - КСТ „Асеновец“, с треньор Дойка Апостолова.

- Борислава Милушева: вдигане на тежести – СКВТ „Асеновец“, с треньор Лъчезар Кишкилов.

„Специална награда на кмета“:

- Николай Марангозов: за 13-те години отдаден труд и значим принос към създаването и развитието на ултрамаратон „Персенк Ултра“, както и за популяризирането на този спорт в и извън пределите на община Асеновград.

„Треньор на годината“:

- Петко Чирпанлиев: треньор по карате-киокушин - СК „Оками дожо“.

„Отбор на годината“:

- ФК „Шипка Старс 2015“ U-15, с треньор Димитър Илиев: първият футболен отбор от Асеновград, класирал се в Eлитна група U-15, след спечелено място за бараж и победа в баража срещу отбора на ПФК „Ботев“ - Враца с 5-0.

„Спортно събитие за 2025 г.“:

- Ултрамаратон „Персенк ултра 2025“.