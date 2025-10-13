Дъждът не спря похода в Асеновград за Дните на ходенето и туризма

Живописната есен на Родопите стана част от събитията по повод Световния ден на ходенето и Световния ден на туризма. През изминалата събота, по този повод, се проведе планински поход. Началото на маршрута бе поставено от местността „Метоха“. Походът премина през параклис „Св. Илия“ и от там планинарите се насочиха към финалната права - на Асеновата крепост. Дъждовното време не отказа и не уплаши ентусиастите, които с огромно желание потеглиха по трасето. В похода се включиха над 50 деца, младежи и възрастни хора, като събитието не беше със състезателен характер.

На финала, участниците получиха награди, осигурени от община Асеновград и Българска федерация спорт за всички (БФСВ). Аниматорите от ОП „Туризъм“ изнесоха кратка беседа на емблематичната за града Асенова крепост. Целта на спортното събитие бе да се популяризират системните занимания и особено ходенето, като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от техните възраст, пол, социален и здравен статус. Организатори: община Асеновград и Българска федерация спорт за всички (БФСВ), а съорганизатори - ОП „Туризъм“ и Общински младежки съвет – Асеновград.