Асеновград празнува днес! Празничният ден започна със Света литургия за благоденствието на града, отслужена в църквата „Св. Богородица - Успение“ лично от архиерейския наместник на Асеновградска духовна околия Никола Янев. Официалната церемония стартира с поднасяне на венци и цветя пред паметника на цар Иван Асен II. От сцената на площада, кметът на общината д-р Христо Грудев произнесе празнично слово. Част от изказването гласи: „Един град не се крепи само на камък и история. Крепи се на хората и на тяхната грижа. На тяхната памет. На тяхната обич. И, може би, затова Асеновград има онази особена тежест в сърцата ни – не като бреме, а като корен. Корен, който ни държи изправени, дори когато животът ни разпилява в различни посоки. Колкото и далеч да стигне човек, винаги има едно място, което остава вътре в него. Защото хората са тези, които принадлежат на този град, на тази памет, един на друг. Честит празник, Асеновград!“ Последва химнът на България, на фона на който всички присъстващи замлъкнаха, вперили поглед в българския трибагреник и знамето на града, извисяващи се гордо и високо над площада.

Празникът на Асеновград продължи с церемония по удостояване със званието „Почетен гражданин“. Тази година предложени бяха двама асеновградчани, допринесли със своите постижения и успехи за прославянето на града по света. Признанието бе връчено на Катерина Бейчева за изключителни постижения и заслуги в областта на спорта. Спортистката е европейски шампион по таекуон-до. Перфектен състезател - тя притежава несломим дух и истинско майсторство. Нейно верую е „Давам сърце и душа за България!“. Има голям опит с подрастващи и вече основа собствена школа. Успешно съчетава работата си в банковия сектор, занятията в клуба и личната си подготовка, с участията си в европейски и световни състезания. Има богата колекция от титли, награди и медали, като от 2012 г. досега неизменно печели европейски и световни първенства. Геракси Гераксиев е другият удостоен със званието „Почетен гражданин“, посмъртно. Той бе един от емблематичните художници на Асеновград с дългогодишна творческа дейност и значим принос за културния живот на града. Геракси беше изключителен талант, който се отличаваше с неповторим стил. Картините му са изпълнени с богата символика – наситени с цвят, светлина, емоция. Творбите му са безценно наследство за Асеновград. Отличаван е с престижни награди на многобройни пленери в България и чужбина. Негови произведения са част от колекциите не само на български обществени личности, но и на известни лица от Европа, Азия и Америка. Геракси Гераксиев завърши земния си път на 49 г., като остави светъл спомен в сърцата на асеновградчани. Той завеща красота, вдъхновение и частица от своя дух. Беше честен, достоен, позитивен и дълбоко вярващ.

Празникът на Асеновград продължава през целия ден в Градския парк, а по-късно събитията ще се преместят на площада: от 19:30 ч. - поздрав на ДФ „Косара“; от 19:45 ч. - концерт на Тони Димитрова; от 20:45 ч. - празнично хоро с Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл; от 21:45 ч. - празнични илюминации.