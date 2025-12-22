12-годишен ученик стреля по директор на училище, жертвата е в критично състояние (ВИДЕО)

12-годишен ученик е открил огън по директора на училище в град Анамур, провинция Мерсин в Турция. Стрелбата е станала в двора на училището в учебно време. 39-годишният директор е тежко ранен и е хоспитализиран в критично състояние.
Тийнейджърът е задържан, заедно с баща си. Занятията в училището са преустановени, а жандармерията разследва мотива за стрелбата, предадоха турски медии.
Според някои турски публикации, стрелбата може да е свързана с предишно предупреждение от директора към ученика, който отишъл на училище с електрически велосипед предишната седмица.
Записите от охранителни камери показват как детето пристъпва с оръжие и стреля по директора.
Почти всички турски медии описват това като необичаен случай на насилие в училище, който е предизвикал голям обществен резонанс.
