Кабинетът подаде оставка:

12-годишен ученик стреля по директор на училище, жертвата е в критично състояние

22 декември 2025, 12:04 часа 354 прочитания 0 коментара
12-годишен ученик стреля по директор на училище, жертвата е в критично състояние

12-годишен ученик е открил огън по директора на училище в град Анамур, провинция Мерсин в Турция. Стрелбата е станала в двора на училището в учебно време. 39-годишният директор е тежко ранен и е хоспитализиран в критично състояние.

Тийнейджърът е задържан, заедно с баща си. Занятията в училището са преустановени, а жандармерията разследва мотива за стрелбата, предадоха турски медии.

Според някои турски публикации, стрелбата може да е свързана с предишно предупреждение от директора към ученика, който отишъл на училище с електрически велосипед предишната седмица.

Още: Трети път за седмица: Турция пак откри паднал дрон (СНИМКИ)

Записите от охранителни камери показват как детето пристъпва с оръжие и стреля по директора.

Почти всички турски медии описват това като необичаен случай на насилие в училище, който е предизвикал голям обществен резонанс.

След сваления дрон: Турция предупреди Киев и Москва да внимават в Черно море

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция Стрелба ученик нападение училище
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес