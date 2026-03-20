Войната в Украйна:

5 изтребителя и батарея Patriot са поразени: Иран хапе жестоко (СНИМКИ и ВИДЕО)

20 март 2026, 6:29 часа
Три кувейтски изтребителя Eurofighter са били унищожени, а още два италиански Eurofighter са били повредени, но все още могат да бъдат поправени - това е резултат от ирански въздушен удар отпреди вече над седмица срещу военната база "Али ал Салем" в Кувейт. Информацията е на турския информационен проект Clash Report - тя е от негов източник - ОЩЕ: Иран вгорчава живота на Тръмп и съюзниците му: Летището в Дубай затвори, ракети по дипломатическа мисия на САЩ, скъп италиански дрон е на парчета (ВИДЕО)

И още - сателитни снимки подсказват, че в Бахрейн изглежда е поразена американска ПВО система Patriot. Със сигурност са ударени два хангара, единият от които е пострадал доста, а там се смята, че са били разположени радари, установки и дори резерви от ракети-прехващачи. Дори батареята да не е унищожена изцяло, то има щети, които ограничават оперативността ѝ - ОЩЕ: Иран ударил най-модерния изтребител на САЩ F-35? (ВИДЕО)

The Wall Street Journal обобщава, че досега в новата война срещу Иран САЩ и Израел са извършили над 16 000 удара по ирански цели за по-малко от 3 седмици. Израел е извършил около 8 500 удара, използвайки 12 000 ракети и бомби, докато американските сили са поразили най-малко 7 800 цели и са повредили или унищожили повече от 120 ирански кораба:

Но войната не среща подкрепа извън САЩ и Израел, сред съюзниците на американците. Испанският премиер Педро Санчес е твърд в позицията против случващото се - преди Европейския съвет той отново говори, че ЕС трябва активно да работи за дипломатическо решение. Санчес е категоричен, че тази война е незаконна според международното право - няма причина за нея, и я сравни с израелските войни в Газа, Ливан и Западния бряг - Още: Иран порази петролна рафинерия в израелския град Хайфа, удари и военна база в Кувейт (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
