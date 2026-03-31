Американска журналистка бе отвлечена посред бял ден в Багдад (ВИДЕО)

Американска журналистка беше отвлечена в центъра на иракската столица Багдад посред бял ден. Въоръжени мъже спряха колата на Шели Китълсън на оживена улица, издърпаха я от нея и избягаха.
American journalist Shelly Kittleson was kidnapped in central Baghdad in broad daylight.— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
Armed men stopped her car on a busy street, pulled her out, and fled.
Iraq's Interior Ministry confirmed the abduction, arrested one suspect after a vehicle chase, and says search…
Министерството на вътрешните работи на Ирак потвърди отвличането, един заподозрян в съучастничество е арестуван след преследване с автомобили. Операцията по издирването на американската журналистка продължава. За момента никоя групировка не е поела отговорност за инцидента.
Още: Най-мистериозните изчезвания на хора, които и до днес не са разгадани (СНИМКИ)