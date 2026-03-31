Американска журналистка бе отвлечена посред бял ден в Багдад (ВИДЕО)

31 март 2026, 23:55 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Американска журналистка беше отвлечена в центъра на иракската столица Багдад посред бял ден. Въоръжени мъже спряха колата на Шели Китълсън на оживена улица, издърпаха я от нея и избягаха.

Министерството на вътрешните работи на Ирак потвърди отвличането, един заподозрян в съучастничество е арестуван след преследване с автомобили. Операцията по издирването на американската журналистка продължава. За момента никоя групировка не е поела отговорност за инцидента. 

Още: Най-мистериозните изчезвания на хора, които и до днес не са разгадани (СНИМКИ)

Елин Димитров Отговорен редактор
Багдад Отвличане САЩ журналистка
