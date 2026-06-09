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Антитурски съюз? Индия разширява влиянието си по югоизточния фланг на Европа

09 юни 2026, 7:30 часа 295 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Антитурски съюз? Индия разширява влиянието си по югоизточния фланг на Европа

На 28 май арменският премиер Никол Пашинян наблюдава военния парад по случай Деня на републиката в Ереван. Сред представената техника особено внимание привлякоха индийски оръжейни системи - зенитни ракети Akash, реактивни системи Pinaka, радари Swathi, гаубици ATAGS и други образци на индийската отбранителна индустрия.

Само преди няколко години Армения разчиташе почти изцяло на Русия за доставките на въоръжение. След войната с Азербайджан през 2020 г. и събитията в Нагорни Карабах през 2023 г. Ереван започна активно да търси алтернативни партньори в сферата на сигурността. Така Индия постепенно се утвърди като един от основните доставчици на оръжие за страната и зае позиции, които доскоро бяха доминирани от Москва.

Разширяващото се индийско присъствие не се ограничава до Кавказ. През последните години Ню Делхи задълбочава сътрудничеството си с Гърция и Кипър, включително в областта на отбраната и военноморската сигурност. Част от тези контакти включват обсъждания за бъдещи доставки на индийско въоръжение, сред което и свръхзвуковите ракети BrahMos. Още: Къде са всички: Вижте кой посрещна Марко Рубио при посещението му в Индия (ВИДЕО)

Общото между Армения, Гърция и Кипър е, че и трите държави имат сложни отношения с Турция и възприемат политиката на Анкара като предизвикателство за собствената си сигурност. Именно това създава основа за засилване на връзките им с Индия.

Глобалните амбиции на Анкара

През последното десетилетие Турция значително разшири външнополитическата си активност. Анкара укрепи влиянието си в Либия, Сирия, Катар и Сомалия, а чрез стратегическото си партньорство с Азербайджан увеличи ролята си в Кавказ и Централна Азия.

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Същевременно турската подкрепа за Пакистан по въпроса за Кашмир продължава да поражда напрежение в отношенията с Индия. Президентът Реджеп Тайип Ердоган нееднократно е поставял темата на международни форуми, което предизвиква недоволство в Ню Делхи. Още: „Народна партия на хлебарките“ набра милиони последователи в Индия и изправи властта на нокти

Индия търси свои партньори

Отношенията между Индия и Турция се влошиха допълнително след конфликта между Индия и Пакистан през 2025 г. Подкрепата на Анкара за Исламабад беше възприета в Ню Делхи като доказателство за формирането на по-тясно стратегическо сътрудничество между Турция и Пакистан.

В отговор Индия започна по-активно да развива връзките си с държави, които също имат резерви към турската политика. Армения се превърна в ключов партньор в Кавказ, а Гърция и Кипър - във важни съюзници в Източното Средиземноморие.

Армения, Гърция и Кипър имат различни исторически и геополитически особености, но ги обединява стремежът да балансират влиянието на Турция в своите региони. Още: Индия поиска от САЩ удължаване на дерогацията за руския петрол

За Армения индийското въоръжение е възможност за намаляване на зависимостта от Русия и укрепване на отбранителните способности. За Гърция и Кипър сътрудничеството с Индия представлява допълнителен инструмент за диверсификация на партньорствата в сферата на сигурността.

Какво означава това за Европа?

Засилващото се присъствие на Индия в Кавказ и Източното Средиземноморие показва, че Ню Делхи вече не се ограничава до Южна Азия, а се стреми към по-активна роля в по-широкия регион.

За Европейския съюз това е сигнал, че геополитическата картина по югоизточния фланг на континента се променя. Все повече държави търсят нови партньорства в сферата на сигурността, а Индия постепенно се превръща във фактор, който не може да бъде пренебрегван.

Автор: Тушар Шети

Превод: Ганчо Каменарски за Вerliner Zeitung

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