Арестуваха френски журналист в Истанбул по време на митинг

Френският журналист Рафаел Букандура е бил задържан в понеделник в Истанбул от полицията по време на митинг на прокюрдската партия ДЕМ срещу офанзивата на Дамаск в североизточна Сирия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Според третата сила в турския парламент, организирала митинга в квартал Санджактепе, няколко членове на партията също са били задържани.

Незабавно освобождаване

Организацията "Репортери без граници" потвърди задържането на Букандура, кореспондент на няколко френски медии, сред които седмичното списание "Курие ентернасионал" и вскидневникът "Уест Франс". Той е бил задържан по време на митинг срещу изгонването на кюрдските бойци от контролираните от тях райони в северната част на Сирия.

"Призоваваме за незабавното освобождаване на нашия колега, който не направи нищо друго освен законното си задължение да отрази протест“, каза представителят на "Репортери без граници" за Турция Ерол Йондероглу. "Репортери без граници" следи отблизо случая и призовава властите да сложат край на подобна произволна намеса срещу журналистите", каза още той.

"Настояваме за незабавното освобождаване на Рафаел Букандура, който отразяваше събитието", реагираха и от големият френски регионален вестник "Уест Франс".

След няколко дни на сражения сирийската армия се разположи в зоните, от които се оттеглиха кюрдските сили, нанасяйки сериозен удар на надеждите на кюрдите за автономия. Последните събития предизвикаха тревога сред кюрдското малцинство, което е около 20% от населението в Турция.