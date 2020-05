Башар Асад конфискувал активи на богатия си братовчед, възобновяват мирни преговори за Сирия

Breaking: The Syrian government orders the official confiscation of Rami Makhlouf's assets including those of his wife and children.

Rami Makhlouf, Bashar's cousin&the

biggest thief of Syria, released recordings of himself on his Fb page complaining to his followers shortly after Bashar decided to throw him under the bus and confiscate his entire empire of wealth to pay off Russian debts.

Syrian government has "preventively" confiscate all of business tycoon Rami Makhlouf's (Bashar al-Assad's cousin) funds&possessions, as well as those of his wife and children in the latest development in a rift that has escalated recently.

средствата на Махлуф, играят голяма роля за финансирането на военните усилия на Асад

Meanwhile, Bashar Assad's nephew (son of Bushra Assad) is still flaunting the millions he and his crime family stole from fellow Syrians. This is happening as over 80% of Syrians are below poverty line.



At least uncle Bashar kept the chair, right?

Rami Makhlouf has hired his son Ali Makhlouf to be his deputy is Syriatel after his brother has resigned few days ago under the pressure of Assad government when they asked him to sign contracts for their benefits.

Ali Makhlouf is 20 years old and he's living in the UAE.

Ali Makhlouf is 20 years old and he’s living in the UAE. pic.twitter.com/idLWXTCT69 — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) May 18, 2020

Според документа, който е с дата 19 май и е подписан от сирийския финансов министър, "превантивната конфискация" има за цел да гарантира изплащането на дължими суми към сирийския държавен телекомуникационен регулатор.Във видеопослание в неделя Махлуф заяви, че властите са му казали да се оттегли от ръководния си пост в мобилния оператор "Сириятел".Правителството заявява, че "Сириятел" дължи 134 милиарда паунда, около 77 милиона долара при текущия курс на пазара. Отделна заповед ограничава Махлуф от държавни поръчки в продължение на пет години.Махлуф, когото някога мнозина смятаха за човек от вътрешния кръг на президента и за най-големия бизнесмен в Сирия, разполага с империя от различни компании - от телекоми до фирми за недвижими имоти, строителство и петролна търговия.Експерти твърдят, че именно той е принуждавал Асад да прокара множество закони в икономическата и данъчната сфера. Фактически нПричината е, че, заявяват западни представители. От известно време Махлуф е под домашен арест, като причините затова са няколко. Твърди се, че едната е "неподобаващо поведение" на милиардера и наследниците му. Синът на Рами Махлуф активно демонстрираше в социалните мрежи разкошния си начин на живот, разпалвайки с това гневът на живеещото в условия на война сирийско население.Което естествено подронва имиджа и на самия Башар Асад, и на законната власт като цяло.Но това са дреболии - на фона на действията на самия Рами Малуф. Той дължи на държавата пари, огромни пари за местните условия. Стотици милиони долари - данъци, неполучени от хазната. Махлуф има десетки фирми и се разбра, че далеч не всички си плащат данъците. Според някои милиардерът изобщо нищо не е плащал през годините на гражданската война. Махлуф казва, че компанията му няма пари, за да плаща, и в тази връзка настоява властта да разработи адекватен механизъм, чрез който да бъде платено, "без да се ощетява компанията". Какво значи това? Изглежда става дума за компанията SyriaTel - на практика монополист на пазара за мобилни връзки. Ако е така, Махлуф де факто поставя ултиматум, защото Дамаск няма как да се справи без SyriaTel . Да я фалира или да я разори ще значи катастрофа. Едва ли не всеки сириец има нужда от нея. Всъщност Махлуф предложи на Асад самият президент да плати заради компанията. Същевременно, воюващите страни в сирийската гражданска война са се съгласили да се съберат на преговори в Женева за бъдещата конституция на арабската страна. Това би създало поле за преодоляване на взаимното недоверие, каза специалният пратеник на ООН за Сирия Гейр Педерсен. Норвежкият дипломат призова САЩ и Русия да играят по-активна роля в мирния процес. Педерсен не посочи дата за среща на конституционната комисия, която се опита миналата година, но не сполучи да постигне съществен напредък по темата за основния закон. Боевете в северозападна Сирия затихнаха от март насам, когато Турция, подкрепяща бунтовници срещу Башар Асад, се съгласи на примирие с Русия.