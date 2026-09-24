Земетресение разтърси Югоизточна Турция

Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси района Каракьопрю в окръг Шанлъурфа, в югоизточната част на Турция, в 10:40 ч. местно време. Според информация, публикувана на сайта на турската Агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), епицентърът на земетресението е бил в Каракьопрю. Още: На около 300 км от България: Земетресение във Вранча

Земетресението е регистрирано на дълбочина 7,39 километра, а трусът е усетен и в съседни окръзи. Губернаторът на Шанлъурфа Хасан Шълдак заяви, че според първоначалните оценки няма данни за загинали или срутени сгради в града, предава Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС. Шълдак добави, че екипите продължават проверките в района. Още: Земетресение разтресе Албания