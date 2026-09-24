Кабинетът "Радев":

Николай Младенов: Днес имаме три неща, които нямахме преди година - планът за Газа минава към изпълнение (ВИДЕО)

24 септември 2026, 13:06 часа 624 прочитания 0 коментара

"Днес, по време на Общото събрание на ООН, представихме как планът за Газа преминава от подготовка към изпълнение", обяви снощи върховният представител на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа Николай Младенов. Бившият външен министър в първото правителство на Бойко Борисов бе определен за свързващото звено на терен между Борда за мир и Националния комитет за администрацията на Ивицата Газа - временното правителство в палестинския анклав. Младенов координира въпросите на сигурността и цивилното население.

"Преди година нямаше нито план, нито пътна карта за разоръжаване, нито преходен палестински комитет, готов да поеме отговорност в Газа. Днес имаме и трите", написа Младенов в социалните мрежи след представянето на прогреса пред Общото събрание на ООН.

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66 проекта за 2,45 млрд. долара

Съветът за мир на Тръмп е представил шестмесечна програма за възстановяване - става въпрос за "66 остойностени проекта за около 2,45 млрд. долара, готови да тръгнат в момента, в който има финансиране и достъп".

"Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа. Това не е списък с пожелания, а план", категоричен е Николай Младенов.

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"Ангажиментите от Шарм ел-Шейх трябва да се спазват от всички страни. Хуманитарният достъп трябва да се подобри, особено сега, с наближаването на зимата. Международните стабилизационни сили и новата палестинска полиция трябва да се разгърнат, оръжията на фракциите да бъдат събрани и унищожени и възстановяването на разрушенията да започне.

Нищо от това няма да бъде лесно. Никой досега не е опитвал това, което правим в Газа. Ще има много препятствия и седмици, в които напредъкът ще бъде бавен. Преди година всичко това бяха само идеи. Днес имаме план, зад който стоят ресурси, споразумения и хора, готови да го изпълнят", написа Николай Младенов.

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Тони Блеър, Уиткоф и Къшнър говориха за Газа пред ООН

По темата пред ООН се изказа и Тони Блеър - бившият британски пермиер, който беше спряган за поста на Младенов в Газа, но остана в Съвета за мир и помогна за изготвянето на мирния план. "Това ново правителство (преходната власт - бел. ред.) не може да управлява, освен ако тази инфраструктура не бъде систематично унищожена. "Хамас" се съгласи по принцип, че това трябва да стане, и това беше историческо споразумение. Но най-неотложната ни задача сега е да превърнем това споразумение в надежден поетапен план, както правим в момента", каза Блеър.

"Говори се за свободна Палестина, но палестинците, които живеят в Газа, не се нуждаят от лозунг. Те се нуждаят от решение. За да бъде свободна, Газа трябва да живее в мир със своите съседи и със себе си. А това не може да се случи, ако се управлява от онези, които използват Газа като база за война срещу съсед, когото нямат никакъв шанс да победят", заяви бившият премиер на Обединеното кралство с препратка явно към Израел.

Джаред Къшнър, зетят на Доналд Тръмп и негов специален пратеник, обяви: "Искаме да имаме Ивица Газа, която да процъфтява и да реализира пълния си потенциал. За да се случи това, тя трябва да бъде напълно демилитаризирана. През последните десетилетия тук, в ООН, се проведоха толкова много срещи по въпроса за Газа. А днес се опитахме да направим нещо малко по-различно. Не говорихме за това кой е виновен. Никой не обвиняваше никого. Хората се фокусираха само върху решенията, а не върху лозунгите или политическите речи".

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Стив Уиткоф, който е специален пратеник на американския президент за Близкия изток, заяви, че "в Газа има примирие, колкото и несъвършено да е то, но все пак съществува".

*Заглавната снимка не е от същото събитие.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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