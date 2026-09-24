Николай Младенов: Днес имаме три неща, които нямахме преди година - планът за Газа минава към изпълнение (ВИДЕО)

"Днес, по време на Общото събрание на ООН, представихме как планът за Газа преминава от подготовка към изпълнение", обяви снощи върховният представител на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа Николай Младенов. Бившият външен министър в първото правителство на Бойко Борисов бе определен за свързващото звено на терен между Борда за мир и Националния комитет за администрацията на Ивицата Газа - временното правителство в палестинския анклав. Младенов координира въпросите на сигурността и цивилното население.

"Преди година нямаше нито план, нито пътна карта за разоръжаване, нито преходен палестински комитет, готов да поеме отговорност в Газа. Днес имаме и трите", написа Младенов в социалните мрежи след представянето на прогреса пред Общото събрание на ООН.

Още: Тръмп иска Николай Младенов начело на ООН

66 проекта за 2,45 млрд. долара

Съветът за мир на Тръмп е представил шестмесечна програма за възстановяване - става въпрос за "66 остойностени проекта за около 2,45 млрд. долара, готови да тръгнат в момента, в който има финансиране и достъп".

"Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа. Това не е списък с пожелания, а план", категоричен е Николай Младенов.

"Ангажиментите от Шарм ел-Шейх трябва да се спазват от всички страни. Хуманитарният достъп трябва да се подобри, особено сега, с наближаването на зимата. Международните стабилизационни сили и новата палестинска полиция трябва да се разгърнат, оръжията на фракциите да бъдат събрани и унищожени и възстановяването на разрушенията да започне.

Нищо от това няма да бъде лесно. Никой досега не е опитвал това, което правим в Газа. Ще има много препятствия и седмици, в които напредъкът ще бъде бавен. Преди година всичко това бяха само идеи. Днес имаме план, зад който стоят ресурси, споразумения и хора, готови да го изпълнят", написа Николай Младенов.

Още: Николай Младенов се опълчи на Нетаняху за Газа: Планът, който Израел отхвърля, е "единственият път"

Тони Блеър, Уиткоф и Къшнър говориха за Газа пред ООН

По темата пред ООН се изказа и Тони Блеър - бившият британски пермиер, който беше спряган за поста на Младенов в Газа, но остана в Съвета за мир и помогна за изготвянето на мирния план. "Това ново правителство (преходната власт - бел. ред.) не може да управлява, освен ако тази инфраструктура не бъде систематично унищожена. "Хамас" се съгласи по принцип, че това трябва да стане, и това беше историческо споразумение. Но най-неотложната ни задача сега е да превърнем това споразумение в надежден поетапен план, както правим в момента", каза Блеър.

Tony Blair on Gaza:



This new government cannot govern unless that infrastructure is systematically destroyed.



Hamas have agreed in principle that it should be, and that was a landmark agreement.



But our most urgent challenge now is to turn this agreement into a credible… pic.twitter.com/n7a6kOjIbt — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

"Говори се за свободна Палестина, но палестинците, които живеят в Газа, не се нуждаят от лозунг. Те се нуждаят от решение. За да бъде свободна, Газа трябва да живее в мир със своите съседи и със себе си. А това не може да се случи, ако се управлява от онези, които използват Газа като база за война срещу съсед, когото нямат никакъв шанс да победят", заяви бившият премиер на Обединеното кралство с препратка явно към Израел.

Tony Blair on Gaza:



There is talk of free Palestine, but for Palestinians living in Gaza, they don't need a slogan; they need a solution.



To be free, Gaza must live in peace with its neighbors and with itself.



And this cannot happen if it's governed by those who use Gaza as a… pic.twitter.com/lWLG6lqKOD — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Джаред Къшнър, зетят на Доналд Тръмп и негов специален пратеник, обяви: "Искаме да имаме Ивица Газа, която да процъфтява и да реализира пълния си потенциал. За да се случи това, тя трябва да бъде напълно демилитаризирана. През последните десетилетия тук, в ООН, се проведоха толкова много срещи по въпроса за Газа. А днес се опитахме да направим нещо малко по-различно. Не говорихме за това кой е виновен. Никой не обвиняваше никого. Хората се фокусираха само върху решенията, а не върху лозунгите или политическите речи".

Още: Николай Младенов обвини Израел и "Хамас", очерта мрачен сценарий за бъдещето на Газа

Jared Kushner on Gaza:



We want to have a Gaza Strip that could thrive and reach its full potential. In order for that to happen, it must be fully demilitarized. pic.twitter.com/c3N3orJzQS — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Jared Kushner on Gaza:



Over the last decades, there’s been so many meetings on Gaza here at the United Nations.



And what we tried to do today was do something a little bit different. We didn’t talk about who was to blame. Nobody was blaming anyone.



People were just focused… pic.twitter.com/IwLrhRTddb — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Стив Уиткоф, който е специален пратеник на американския президент за Близкия изток, заяви, че "в Газа има примирие, колкото и несъвършено да е то, но все пак съществува".

Steve Witkoff on Gaza:



There is a ceasefire in Gaza, imperfect as it may be, but it still exists. pic.twitter.com/Zk43d41rvD — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

*Заглавната снимка не е от същото събитие.