Безумие: Иранската полиция пребила младо момиче заради хиджаб? (ВИДЕО)

Армита е припаднала, след като се качила на метрото в столицата Техеран - на станция "Шохада" в неделя. Длъжностни лица публикуваха кадри от камери, на които се вижда как я изкарват в безсъзнание от влака.

VIDEO: 16-year-old Armita Garawand was reportedly assaulted by Iran's morality police. She remains in a coma. Last year, Iranian police killed Masha Amini in a similar incident, sparking nationwide protests. pic.twitter.com/OwC4Tn4FbJ

Групата за защита на правата на човека Hengaw твърди, че тя е била подложена на "тежко физическо насилие" от страна на полицейски служители. Съобщава се, че Армита се лекува в техеранската болница "Фаджр" при строги мерки за сигурност и че телефоните на всички членове на семейството ѝ са били конфискувани.

В понеделник властите задържаха за кратко журналистка от вестник "Шарк", която отиде в болницата, за да отрази случая.

Във вторник следобед Hengaw, която се занимава с кюрдското етническо малцинство в Иран, съобщи, че Армита живее в Техеран, но е родом от западната провинция Керманшах, където живеят предимно кюрди.

"Тя е била физически нападната от властите на гара "Шохада"... заради това, което те са възприели като неспазване на задължителния "хиджаб", се казва още в съобщението. "В резултат на това тя е получила тежки наранявания и е транспортирана до болница".

Междувременно амстердамското радио Zamaneh цитира неназован източник, според когото тийнейджърката е била "избутана от служителите, налагащи хиджаба", след като се качила във влака без забрадка, и че "си е ударила главата в железен стълб".

Двама известни правозащитници също заявиха пред информационна агенция "Ройтерс", че е имало сблъсък с агентите, които налагат строгия дрескод, пише BBC.

Във вторник вечерта Hengaw публикува в Twitter снимка на Армита в безсъзнание в болницата.

According to reports, 16-year-old Armita Garavand was assaulted by the morality police in Tehran metro for violating the Iranian regime's misogynistic hijab rules. She is currently in a state of coma in the Fajr hospital under strict security measures.

