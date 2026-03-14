Борисов: "Лукойл" има запаси до април, национални предатели ни дадоха в ръцете на Еродагон (ВИДЕО)

Имаме служебно правителство, което се държи като избрано с пълно мозинство и си позволява поголовно да уволнява. Национални предатели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха Левски и Ботев.

Това заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заедно с бившия министър на енергетиката Жечо Станков е в Провадия.

"Беше само концепция през 2015 г., а през 2025 г. България стана първата държава при строителството на Вертикалния газов коридор. Освен от България, проектът е подкрепен от Румъния, Гърция, Молдова, Украйна, Унгария и Словакия. България бе поздравена за бързата работа по проекта", заяви Жечо Станков.

От тези 61 километра сме положили по около 50 километра, 25 километра от тръбите са заварени, а 7 от тях са даже вече под земята, обясни още той.

Имаше забавяне заради дъждовете, но в момента всеки ден се работи, при това с най-високи технологии и роботи, които правят заварките, обясни бившият министър.

"Заради "Боташ" сега Ердоган си играе с нас"

"Президентът на Турция е голям играч, и тогава ни "опука", за да направим договора с "Боташ". Сега ние всеки ден плащаме на турските "джензита" по 600 000 евро, всеки ден, и турците щедро казват на сегашния служебен министър да сядат да предоговарят договора. Но една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България и на запад. Но ние ползваме гръцката връзка. Всъщност Румен Радев и неговото правителство дадоха картите на България в ръцете на Ердоган, и сега той си играе с нас. Разбирате ли как ни успа тогава Ердоган? Винаги националните предатели в историята ни са такива - същите са предали и Левски, и Ботев", заяви Борисов.

""Лукойл" има запаси до април, вчера лично се обадих на Спецов /особения управител на дружеството, бел. ред./. На 29 април изтича дерогацията със САЩ за "Лукойл", а през август изтича дерогацията с Обединеното кралство. Конфликтите в Близкия изток и в Украйна няма да приключат скоро", допълни лидерът на ГЕРБ, цитиран от БГНЕС.

"Сменят екипите, които могат да пипат машините за изборите"

В момента се подготвят смени в екипите, които могат да пипат машините за изборите, алармира той.

"Сега се подготвят - смешно е, представяте ли си от ГЕРБ да сложим двама съдружници в една фирма за областен и зам.-областен управител", попита Борисов.

По думите му имаме правителство, което се държи не като служебно, а с избрано като с пълно мнозинство и си позволява поголовно да уволнява.

"Копринков и Пламен Узунов правят всички промени, да знаете. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управи назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и също сега при тях. При нас не е било така - във Варна сменихме ли ние областния управител от сглобката? Не. Нека ги видях хората какво правят тези два месеца. Очаквах едно "Благодаря" да кажат за удължителния бюджет", заяви Борисов.

Партийният лидер коментира листите за изборите като заяви, че ще се занимае с тях в утрешния ден.

