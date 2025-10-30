Борба с корупцията или разчистване на неудобните: В Китай политици и военни все по-често изчезват

През април той просто изчезна - от пролетта Хе Уейдонг, вторият най-важен генерал в Китай, отсъства от важните срещи на Политбюро и на другите ръководни органи на Китайската народна република, съобщава АРД. Контролираните от държавата медии не задават никакви въпроси в такива случаи - властовият апарат продължава да действа, сякаш нищо не се е случило.

Обясненията често идват месеци по-късно - както сега, на четвъртия пленум на Централния комитет на Комунистическата партия. На него трябваше да се обсъждат дългосрочни икономически стратегии, но също и ръководството на партията. Непосредствено преди форума бе заявено, че Хе е загубил поста си, бил е изключен от Комунистическата партия и е изправен пред военен съд. Същата съдба споделят и осем други командири.

Политици и военни изчезват един след друг

Предоставената информация не включва повече детайли. Обвиненията са, че те са нарушили партийната дисциплина и не изпълнявали съвестно задълженията си, заяви говорител на военните. Подходът към тях показвал, че ръководството на партията ще води борбата срещу корупцията докрай. Наследник на Хе на поста заместник-председател на влиятелната военна комисия ще стане Жан Шенмин.

По сходен начин се действа и на други етажи от държавния апарат, посочва АРД. Министри изчезват и биват сменяни. Последният такъв случай е с един от експертите по външната политика в партията - Лю Цзян Чао, който бе фаворит за нов външен министър и вече бе изпращан на преговори по чуждестранните столици из целия свят. През август той бе арестуван.

Си налага пълен контрол над партийния апарат

Корупцията и съмнителните сделки са смятани за широко разпространени в китайския властови апарат и особено в средите на военните, отбелязва коресподентът на АРД Йорг Ендрис. Няма и институции, които да упражняват независим контрол извън самата комунистическа партия. Затова се разчита на партийни дисциплинарни комисии и вътрешно раздаване на справедливост.

Този, който попадне на мушката на антикорупционните следователи, често вече е изпаднал в немилост и по други причини, отбелязва АРД. След като през 2012 година Си Дзинпин пое всички основни постове в партията и държавата, много високопоставени функционари, служили при неговите предшественици, бяха отстранени.

Знак за силата и влиянието на лидера

"По-рано Си трябваше да се освободи от старата гвардия, за да укрепи властта си. Това бе придружено от големи пропагандни кампании, свързани с борбата срещу корупцията", казва пред АРД политологът Ян Ци, който работи в Технологичния университет в Сингапур.

Чистките на Си се оказаха успешни, посочва експертът. Днес той е смятан за един от най-могъщите държавни и правителствени ръководители на Народната република. Неговата доктрина има конституционен статут, а ограниченията на мандатите бяха премахнати, за да може да продължи да управлява.

Но чистките не приключват и 13 години след встъпването му в длъжност. Сега вече те засягат и функционери, назначени от самия Си. "Дори предположението за нелоялност в такива системи с един-единствен силен властелин може да доведе дотам, че някой да изпадне в немилост", казва Ян Ци. Подобно на много други анализатори той вижда в последна вълна чистки знак за силата на Си, който явно може с един замах да преразпредели толкова много важни постове.

Някои постове остават незаети - например в ръководството на Централната военна комисия на Комунистическата партия, оглавявана от Си. Така в ръцете му се съсредоточава още повече власт, изтъква АРД. Армията в Китай е под ръководството на Комунистическата партия, не на правителството.

Вижда ли се наследник на Си на хоризонта?

"В еднопартийните системи постоянно се създават нови съюзи", обяснява Ян. Тъй като при изборите не настъпват персонални промени, голяма част от функционерите зависят от благоволението на своя началник, за да се развият. "По този начин постоянно се създават нови групи в надпреварата за благоволението на ръководството. Ако някоя група се стори твърде силна в очите на ръководството, тя бива отстранена."

Според експерти Си държи юздите здраво, макар да се разпространяват слухове и за възможни планове за неговото наследяване. "Ако един ден Си се замисли да отстъпи властта, той ще търси лоялен и неособено силен наследник", казва Ян. Наследник, който да е зависим от Си, да пази политическото му наследство и да не се обръща срещу него и семейството му. "Но аз не мисля, че в близко бъдеще въпросът за наследлник на Си ще играе някаква роля", заключва политологът.

