Деца, изиграли младоженци в детска градина в Китай, се ожениха 20 години по-късно (ВИДЕО и СНИМКИ)

Китайска двойка, която се ожени в началото на януари, стана популярна в социалните медии, след като се оказа, че двамата са изиграли съпруг и съпруга като деца в представление в детската градина, която са посещавали заедно. Младият мъж на име Чжен, и съпругата му, чието име не се оповестява, не се били виждали през последните 20 години. Веднага след завършване на детската градина те били записани в различни начални училища и пътищата им се разделили. През 2022 г. обаче сред техни общи познати се завъртяло видео от съвместното им участие в детски концерт. Родителите на младежа, които се притеснявали от факта, че той все още е ерген, решили да издирят момичето от клипа. Те се свързали с детската учителка и успели да намерят координатите на вече младата жена.

Kindergarten kids in China who played husband and wife at school tie knot 20 years later



Loving duo’s paths did not cross until many years after their ‘puppy love’, both were still single, decided to tie the knot for real. pic.twitter.com/xPL7OY9z91