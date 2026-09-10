Охранител на британското посолство в Москва е задържан за шпионаж в полза на Украйна

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия обяви днес, че е задържала бивш охранител в резиденцията на британския посланик в Москва, който е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване. От ФСБ твърдят, че събирането на информацията е било част от подготовката на украинска операция под фалшив флаг срещу британската дипломатическа мисия в Русия, имаща за цел да бъде хвърлена вина върху Москва.

Задържаният е руски гражданин. Според ФСБ, той е предал информация за персонала на посолството на украински блогър.

Този арест бележи поредния дипломатически инцидент между Москва и европейска държава след като конфронтацията между Русия и Германия вече ескалира.

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Припомняме, че германските власти обвиниха Москва за инцидента с дрон на летище Лайпциг. Германия закри руския културен дом в Берлин и Генералното консулство на Русия в Бон с краен срок на изнасяне до 18 септември тази година. Русия пък закри Гьоте-институт, последната голяма германска културно-просветна институция, действаща на руска територия. С затварянето ѝ се слага край на сертификационните изпити по немски език, езиковите курсове и международния културен обмен в страната.

Заглавната снимка е архивна.