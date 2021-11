Два големи кораба се сблъскаха край бреговете на Индия (СНИМКИ)

По данни на местните власти, инцидентът се е случил през нощта, без се уточнява собствеността на плавателните съдове. Няма жертви и пострадали. От корпуса на танкера вследствие на удара в акваторията е започнал да се излива нефт.

Кораби на бреговата охрана на Индия установяват размера на нефтеното петно и предприемат мерки за бързото му локалиризиране.

Collision btwn MVs Aviator&Atlantic Grace in GoK on 26 NOVEMBER night



No casualties, oil slick reported. Indian Coast Guard Ships in area incl. Pollution Control stand-by in vicinity&monitoring the situation