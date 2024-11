Елиминираха командир на "Хизбула", пращал дронове срещу Израел

Израелските отбранителни сили нанесоха удари по Ливан, елиминирайки високопоставения военновъздушен командир на "Хизбула" Али Баракат, съобщи The Jerusalem Post, позововайки се на съобщения на военните в неделя.

Баракат командваше въздушното подразделение на 4Хизбула" и беше значителен източник на знания за отряда, прекарвайки повече от десетилетие в планиране и извършване на атаки с дронове срещу Израел.ОЩЕ: Дръзка операция на Израел: Заловен е офицер на "Хизбула" на 100 м от дома му (СНИМКИ)

🔴ELIMINATED: Ali Barakat, a terrorist in Hezbollah’s Aerial Unit (127).



Ali Barakat was as a significant source of knowledge for the unit, spending over a decade planning and carrying out UAV attacks on Israel. He was also involved in developing cruise missiles and UAVs for… pic.twitter.com/LZgx5nqJP6