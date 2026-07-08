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Директор в Левски разкри дали ще има още нови при „сините“ и какво става с трансферите на Макун и Майкон

08 юли 2026, 13:49 часа 620 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Директор в Левски разкри дали ще има още нови при „сините“ и какво става с трансферите на Макун и Майкон

Спортният директор на Левски Георги Костадинов застана пред медиите при завръщането на отбора от Баня Лука, където „сините“ направиха 1:1 в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Бившият капитан на тима говори по всички наболели теми, включително дали в отбора ще бъдат привлечени още нови играчи, както и какво се случва с евентуалните продажби на Кристиан Макун и Майкон.

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„За мен целият отбор направи много добър мач. Започнахме леко колебливо, което е нормално, защото имаме нови футболисти в отбора и трябваше да се адаптираме съм терена, който не беше от най-добрите. След това доминирахме напълно и заслужавахме да победим. Първото полувреме започнахме колебливо, но беше равностойно, имахме едно-две 100-процентови ситуации. През второто полувреме напълно доминирахме, имахме три чисти ситуация за гол, заслужавахме победата и смятат, че това бе обективният резултат“, каза той за играта в Босна.

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На въпрос какво трябва да направи Левски в реванша, за да отстрани съперника, той отговори: „Трябва да играем както през второто полувреме - нито повече, нито по-малко. Не искам да коментирам Борац, те все пак са шампиони на Босна. Домакинският фактор ще бъде отново решаващ, феновете и в Босна ни накараха да се чувстваме като у дома, благодарение на тях“.

„Смятам, че е много рано да даваме оценка на новите футболисти, но виждаме голяма старанение в тренировъчния процес. Ние ги проучваме и знаем, че са добри момчета и качествени футболисти, които още ще се развият при нас. Относно качествата им - нямам никакви съмнения“, смята доскорошният капитан на тима.

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„Към момента не е получена официална оферта за Макун. Майкон е много важен футболист за нас, ще направим всичко възможно да го задържим. Той много се разви при нас, но и ние му дадохме много. Знае отношението на клуба към него, което е много добро. Надявам се да намерим най-доброто решение за него и за клуба“, каза той за евентуалните изходящи трансфери.

„Очаквайте още удължавания на договори, водя преговори с всеки един от тях. Селекционният процес при нас продължава, това е най-нормалното нещо. Искаме да се подобряваме постоянно. Знаем, че трансферният прозорец е дълъг и ще направим всичко възможно да се подсилим още“, каза Костадинов на въпрос дали да се очакват още нови играчи.

Георги Костадинов призна, че напрежението при него като спортен директор е съвсем различно от това като футболист, който доскоро извеждаше отбора за мачовете с капитанската лента.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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