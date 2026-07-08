Мирът виси на косъм: САЩ удариха цели в Иран, отмениха лиценза за търговия с петрол за Техеран

Американското централно военно командване съобщи, че САЩ са предприели мащабни удари по Иран след като по-рано от Техеран са атакували три търговски кораба в Ормузкия проток. Информацията бе потвърдена и от иранска страна. Държавната телевизия Press TV съобщава, че са чути няколко експлозии в южния пристанищен град Сирик.

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По-рано стана ясно, че правителството на САЩ е прекратило временното разрешение, което позволяваше определени сделки, включващи ирански петрол и нефтени продукти. Като причина за това отново бяха изтъкнати атаките срещу търговски кораби. „Финансовото ведомство на САЩ отменя общия лиценз, с който се разрешаваше продажбата на ирански петрол. Действията на Иран в Ормузкия проток бяха напълно неприемливи за Съединените щати и ще бъдат посрещнати с последствия“, заяви официален американски представител.

Нетаняху с нови обвинения към Иран

Същевременно израелският министър-председател Бенямин Нетаняху отправи нови сериозни обвинения спрямо Иран. Пред агенция Newsmax той заяви, че Техеран „определено разполага с химически оръжия“. „Това е още една заплаха, която те представляват за нас“, категоричен е Нетаняху.

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Израелският премиер направи изявление и касаещо Втората световна война. „Ако не бяха Съединените щати, нацизмът можеше да победи. Сталинизмът можеше да победи. И щяхме да влезем в тъмно време, за колко стотици години – само Бог знае“, заяви той.

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