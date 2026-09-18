Италиански изтребител е ударен при нападение в Саудитска Арабия

Италиански изтребител "Юрофайтър" е бил ударен при нападение срещу военновъздушна база в Саудитска Арабия късно вчера. Това съобщи министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА. Няма пострадали италиански военнослужещи, посочи министърът.

"Снощи лично следях с изключително внимание и в тесен контакт с началника на Генералния щаб на отбраната генерал Лучано Портолано развитието на ситуацията в Саудитска Арабия и по-конкретно във военновъздушната база Таиф, която бе обект на няколко нападения и където е разположен италиански персонал. Няма пострадали италиански военнослужещи", каза Крозето.

При нападението е бил ударен италиански самолет Ф-2000, намиращ се в периферна зона на базата. "Няма други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от нашия персонал", добави той.

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