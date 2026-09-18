Цената на петрола пада още: Хутите удрят, но Саудитска Арабия е креативна в износа

Цените на петрола спаднаха още повече в петък, 18 септември - инвеститорите претегляха новите сблъсъци между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен срещу признаците, че допълнителни количества саудитски суров петрол биха могли да достигнат световните пазари и да помогнат за облекчаване на опасенията относно доставките. Фючърсите на суровия петрол „Брент“ - референтният за Европа международен еталон – отбелязаха спад от 2,28 долара до 102,54 долара за барел. Фючърсите на американския WTI паднаха надолу с 1,19 долара до 100 долара за барел.

Данните са цитирани от платформата в реално време на CNBC и са валидни към 11:00 ч. българско време.

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Нови атаки между хутите и Саудитска Арабия

В четвъртък Саудитска Арабия и хутите си размениха нови удари по границата, което породи опасения, че разширяващият се конфликт в Близкия изток може да наруши още повече енергийните доставки, които и без това са под натиск, след като САЩ и Израел атакуваха Иран през февруари.

Въпреки това съобщенията, че Саудитска Арабия е намерила алтернативни начини да достави част от пратките суров петрол до азиатските купувачи през Оман, помогнаха да се успокоят страховете от по-сериозно прекъсване на доставките вследствие на затварянето на ключовия нефтопровод "Изток-Запад" на кралството след атаките на хутите срещу него.

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Без фундаментална промяна

Последният спад в цените на суровия петрол отразява по-скоро частично отслабване на премия за геополитически риск, отколкото фундаментална промяна на петролния пазар, твърди Саймън-Питър Масабни, ръководител на отдела за бизнес развитие в XS.com.

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Подобрената логистика за износа на саудитски суров петрол е намалила оценката на пазара за това колко от доставките са изложени на риск, каза Масабни, като добави, че цените на петрола отразяват не само наличните барели, но и вероятността тези доставки да бъдат прекъснати.

Все пак мрежата за доставки от Близкия изток остава уязвима, като търговците са особено чувствителни към събитията около Ормузкия проток, експортните маршрути и нефтените терминали, каза той. Темпото, с което Саудитска Арабия възстановява нефтопровода „Изток-Запад“, също ще бъде от значение.

Масабни очаква цените на петрола в краткосрочен план да останат по-чувствителни към геополитическите събития, отколкото към традиционните показатели за търсене и предлагане. Продължаващите доставки от Саудитска Арабия към Азия и напредъкът във възстановяването на нефтопровода „Изток-Запад“ биха могли да окажат допълнителен натиск за понижение на цените, докато нови прекъсвания в износа от Близкия изток биха могли бързо да възродят рисковата премия, цитира анализа му CNBC.

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