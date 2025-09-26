Войната в Украйна:

Европейската комисия обяви 40 милиона евро спешна помощ за Йемен

Европейската комисия (ЕК) обяви предоставянето на допълнителни 40 милиона евро спешна хуманитарна помощ за справяне с ескалиращата криза и предотвратяване на риска от глад в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА. Новото финансиране ще бъде насочено към предоставяне на спешна хранителна и здравна помощ, като се дава приоритет на районите, които са най-застрашени от глад.

В изявлението се казва още, че авиомостът на Европейския съюз за хуманитарна помощ е доставил над 432 тона лекарства и животоспасяващи консумативи, които са разпределени на засегнатите семейства в Йемен чрез 11 партньора.

ЕК съобщи, че над 19,5 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, включително 17,1 милиона страдащи от критични нива на продоволствена несигурност, докато около 2 милиона деца са недохранени, от които половин милион са в критично състояние.

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс, на фона на разпространението на болести и затварянето на много медицински заведения поради липса на финансиране.

Комисията посочи, че годините на война, икономически колапс и климатични сътресения са оставили повече от половината от населението на Йемен пред тежка продоволствена несигурност. Голяма част от европейската хуманитарна помощ се предоставя чрез директни парични преводи на бенефициентите, тъй като това се смята за най-ефективния начин за предоставяне на помощ.

