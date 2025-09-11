Войната в Украйна:

Руски хакери атакуваха български хлебопроизводител

11 септември 2025, 14:15 часа 404 прочитания 0 коментара
Руска хакерска група съобщи за успешна атака срещу хлебозавод "Деница" в Сливен. Хакерите, наричащи се „Отряд за унищожаване на инфраструктура“ (на руски - "Отряд Разрушения Инфраструктуры"), публикуваха клип, в който демонстрират достъп до автоматизирана система за контрол на везни и дозиране на материали, използвана в хранителната индустрия, предаде платформата De Re Militari на Руслан Трад. Тя работи с данни от отворени източници.

Във видеото се вижда интерфейс с функции като промяна на рецепти, калибриране, аларми, управление на сито и др.

Снимка: iStock

Същата група обяви атака и над система за управление на ток във Велико Търново

През юни същата група обяви и атака над система за управление на електроенергия във Велико Търново. В публикацията тогава тя твърдеше, че е изтрила данни, прекъснала е комуникации и е унищожила системите. Няма публични доказателства за тези твърдения, макар че в България рядко се споделят подробности от организации, станали жертва на кибератаки.

Кибератаката срещу хлебозавода - остават въпроси

Сега не е потвърдено дали показаното от хакерите във видеото е в реална работна среда и дали е нанесло щети на хлебозавода.

Такива атаки от руските хакери често се използват като инструмент на хибридното влияние – да се насажда недоверие в местната сигурност и паралелно да се изтъква ролята на Русия като киберсила, допълват от De Re Militari.

Димитър Радев
