Медуза уби дете (СНИМКА)

2-годишно момче от Русия почина, след като беше опарено от медуза в Малайзия. Лекарите се борили за живота му в продължение на четири дни, но за съжаление крайният резултат е фатален. Семейството, родом от Хабаровск прекарвало своята почивка на Сенанг на малайзийския остров Лангкави. По информация на телеграм-канала Baza инцидентът е станал на 15 ноември. Докато плувало в морето 2-годишния Вова бил опарен от отровна медуза.

Реакция

Детето било незабавно извадено от водата, но вече спряло да диша. Тогава баща му започнал да му прави сърдечен масаж. На помощ се притекли и други хора, намиращи се в близост. По-късно детето е транспортирано в спасителен център на плажа, а по-късно преместено в болница, в интензивно отделение. Лекарите се борили за живота на Вова през следващите четири дни, но в крайна сметка той починал.

Семейството планира да кремира сина си в Малайзия и едва след това да се върне у дома с праха му. След трагедията охраната на плажа на острова е засилена и туристите са предупредени да спазват предпазните мерки.

