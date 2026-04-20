Германският флот се готви за Ормузкия проток

20 април 2026, 12:58 часа 408 прочитания 1 коментар
Германският флот се готви за Ормузкия проток

Германия вече изготвя конкретни планове за евентуално разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток, заяви снощи министърът на отбраната Борис Писториус на фона на нарастващото напрежение в региона. "Планираме го. Проучваме различните варианти - включително по отношение на евентуални партньори и начина, по който такава операция би могла да бъде структурирана", заяви Писториус пред обществената телевизия А Ер Де. 

Министърът на отбраната отбеляза, че не би си вършил работата както трябва, ако подобна подготовка вече не беше в ход. Планирането обаче все още е в ранен етап. 

"Предпоставките за всякакво разполагане на сили биха включвали трайно примирие, правна рамка съгласно международното право и мандат от германския Бундестаг", отбеляза той и добави: "Все още сме далеч от това", цитира го ДПА. 

"Винаги сме казвали, че това не е нашата война, но ние сме засегнати от нейните последствия", отбеляза Писториус.

Той определи ситуацията в Ормузкия проток като непредсказуема към момента, като се съобщава за над 20 нападения срещу търговски кораби.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
