Германският флот се готви за Ормузкия проток

Германия вече изготвя конкретни планове за евентуално разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток, заяви снощи министърът на отбраната Борис Писториус на фона на нарастващото напрежение в региона. "Планираме го. Проучваме различните варианти - включително по отношение на евентуални партньори и начина, по който такава операция би могла да бъде структурирана", заяви Писториус пред обществената телевизия А Ер Де.

Министърът на отбраната отбеляза, че не би си вършил работата както трябва, ако подобна подготовка вече не беше в ход. Планирането обаче все още е в ранен етап.

"Предпоставките за всякакво разполагане на сили биха включвали трайно примирие, правна рамка съгласно международното право и мандат от германския Бундестаг", отбеляза той и добави: "Все още сме далеч от това", цитира го ДПА.

"Винаги сме казвали, че това не е нашата война, но ние сме засегнати от нейните последствия", отбеляза Писториус.

Той определи ситуацията в Ормузкия проток като непредсказуема към момента, като се съобщава за над 20 нападения срещу търговски кораби.

