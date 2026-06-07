67-годишната Мадона изнесе изненадващ концерт (ВИДЕО)

За радост на стотици късметлии, Мадона изненадващо се появи на площад "Таймс Скуеър" в Ню Йорк за импровизиран концерт. 67-годишната певица се появи на 4 юни вечерта, облечена в розов корсет, син сутиен, чорапогащи до бедрата и сини слънчеви очила, за да промотира предстоящия си албум "Confessions II" и да даде старт на Месеца на прайда, предаде АФП.
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Феновете са получили кратко предизвестие да се появят на емблематичния площад в Манхатън, за да гледат импровизираното 15-минутно шоу, спонсорирано от гей приложението за запознанства Grindr, което също е излъчвало събитието на живо.
Какво се случи на концерта?
🎤 Madonna suddenly put on a free concert in Times Square— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
Just 15 minutes of live performance — and central New York came to a standstill.
The show was part of the promotion for her new album, which is set to be released in early July.
A legend. pic.twitter.com/gK02YiXXFO
От сцена, разположена в една от огромните LED инсталации на "Таймс Скуеър", Мадона изпълни шест песни, включително "Hung Up", "Get Together" и "I Love New York" от албума ѝ от 2005 г. "Confessions on a Dance Floor". Тя изпя също "I Feel So Free", "Bring Your Love" и "Love Sensation" от 15-ия си студиен албум, чиято премиера е насрочена за 3 юли.
Мадона, заедно с Шакира и K-pop мегазвездите BTS, ще бъдат главни изпълнители в шоуто по време на полувремето в стил "Супербоул" на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли на стадион "Метлайф" в Ню Джърси, съобщава БГНЕС.
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