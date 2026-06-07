Войната в Украйна:

67-годишната Мадона изнесе изненадващ концерт (ВИДЕО)

07 юни 2026, 9:54 часа 831 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
67-годишната Мадона изнесе изненадващ концерт (ВИДЕО)

За радост на стотици късметлии, Мадона изненадващо се появи на площад "Таймс Скуеър" в Ню Йорк за импровизиран концерт. 67-годишната певица се появи на 4 юни вечерта, облечена в розов корсет, син сутиен, чорапогащи до бедрата и сини слънчеви очила, за да промотира предстоящия си албум "Confessions II" и да даде старт на Месеца на прайда, предаде АФП.

Още: Въпреки недоволството: Кание Уест ще има концерт в Нидерландия

Феновете са получили кратко предизвестие да се появят на емблематичния площад в Манхатън, за да гледат импровизираното 15-минутно шоу, спонсорирано от гей приложението за запознанства Grindr, което също е излъчвало събитието на живо.

Какво се случи на концерта?

От сцена, разположена в една от огромните LED инсталации на "Таймс Скуеър", Мадона изпълни шест песни, включително "Hung Up", "Get Together" и "I Love New York" от албума ѝ от 2005 г. "Confessions on a Dance Floor". Тя изпя също "I Feel So Free", "Bring Your Love" и "Love Sensation" от 15-ия си студиен албум, чиято премиера е насрочена за 3 юли.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Мадона, заедно с Шакира и K-pop мегазвездите BTS, ще бъдат главни изпълнители в шоуто по време на полувремето в стил "Супербоул" на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли на стадион "Метлайф" в Ню Джърси, съобщава БГНЕС.

Още: Мадона и Шакира ще пеят на финала на Мондиал 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
концерт Мадона
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес