МВР е бюро по запознанства: Познава всички, но е като зъбната фея

Виновните за тежката катастрофа "Банда на калашниците" - ромски сутеньори, брутално принуждаващи жени да проституират, се оказват, както всичко в рОдината "познати на службите". Това написа д-р Аспарух Илиев в своя Facebook профил по повод зверската катастрофа на "Челопешко шосе", при която автомобил, движещ се с изключително висока скорост, се вряза в автобус на градския транспорт и го обърна на платното. До момента има информация за четири жертви.

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МВР като бюро за запознанства

Илиев сравнява българските служби с бюрата за запознанства - уж всичко знаят и познават всички, но нищо съществено не правят. "Нашите служби и в частност МВР са като бюро по запознанства - познават всички, знаят всичко, но са като зъбната фея - действат веднъж в живота".

"Какво прави този мастодонт МВР с най-много служители на глава от населението в сравнение с всички подобни служби в ЕС, какво правят "независимите магистрати"?", пита Илиев и разказва, че наскоро дъщеря му и нейният приятел са обикаляли България с автомобил, а той през цялото време е треперел "да не попаднат на някакъв дегенерат като "Калашниците".

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