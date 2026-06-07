Всеки неграмотен може да вземе чешка шофьорска книжка: Кои са "Калашниците", предизвикали катастрофата на "Челопешко шосе"

Оказва се, че в Чехия е много по-лесно човек да вземе шофьорска книжка, отколкото в България. Освен това е по-лесно български документ за управление на МПС да се подмени с чешки такъв. Това каза криминалистът Иван Савов в предаването "Събуди се" на NOVA. По думите му не е нужно да имаш диплома, за да получиш чешка шофьорска книжка, което означава, че всеки напълно неграмотен човек може да се сдобие със свидетелство за управление на превозно средство.

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Според Савов, щом шофьорите, предизвикали фаталната катастрофа на "Челопешко шосе", са с чужди шофьорски книжки, то те със сигурност са имали проблеми в България. Той уточни, че у нас има пазар за книжки от други държави, като преди време е имало случаи със свидетелства за шофиране от Великобритания. "Виждал съм албански шофьорски книжки, като там преобладават професионалните категории", допълни криминологът.

За групировката "Калашниците"

По отношение на информацията, че шофьорите са свързани с т.нар. банда на Калашниците Савов каза, че тук става дума за "нещо, което те са си измислили, това са ромски групировки от изнудвачи, сутеньори, занимаващи се с лихварски "бизнес".

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"Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари – проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генерират от този "бизнес", са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в ромските махали "Христо Ботев", "Факултета" и др.”, обясни още Савов в ефира на NOVA.