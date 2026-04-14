Звезден прах и размахана опашка: Трогателната среща на астронавката Кристина Кох и нейното куче (ВИДЕО)

Астронавтката Кристина Кох публикува видео, в което е запечатана срещата ѝ с кучето ѝ Сади след завръщането ѝ на Земята. Астронавтката признава, че е може би дори по-развълнувана от срещата, отколкото кучето ѝ Сади. Тя каза, че домашният ѝ любимец я е научил на много, включително как да бъде „емоционална подкрепа“ и тези умения неочаквано са ѝ били полезни.

Así recibió su perro a Christina Koch 🐶🥰

📽 @NASA pic.twitter.com/egWj4lB2fF — Dra.Isa Aranjuez (@IsaAranjuez) April 13, 2026

Пътуването

Екипажът на Артемида II завърши историческата си лунна мисия и се завърна у дома на 11 април. Кох стана първата жена, обиколила Луната като част от тази мисия. Кристина Кох е част от НАСА повече от две десетилетия. През 2013 г. тя е избрана за астронавт, след което няколко пъти лети до Международната космическа станция и извършва шест излизания в открития Космос. Както „Гласная“ съобщи по-рано, през 2019 г. Кристина Кох, заедно с Джесика Меир, участваха в първия в историята изцяло женски космически полет. През 2020 г. Кох постави рекорд за най-дълъг космически полет на жена, прекарвайки 328 дни в орбита.

