Звезден прах и размахана опашка: Трогателната среща на астронавката Кристина Кох и нейното куче (ВИДЕО)

14 април 2026, 14:38 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Звезден прах и размахана опашка: Трогателната среща на астронавката Кристина Кох и нейното куче (ВИДЕО)

Астронавтката Кристина Кох публикува видео, в което е запечатана срещата ѝ с кучето ѝ Сади след завръщането ѝ на Земята. Астронавтката признава, че е може би дори по-развълнувана от срещата, отколкото кучето ѝ Сади. Тя каза, че домашният ѝ любимец я е научил на много, включително как да бъде „емоционална подкрепа“ и тези умения неочаквано са ѝ били полезни.

Коя е първата жена, която ще полети към Луната (СНИМКИ, ВИДЕО)

Пътуването

Екипажът на Артемида II завърши историческата си лунна мисия и се завърна у дома на 11 април. Кох стана първата жена, обиколила Луната като част от тази мисия.  Кристина Кох е част от НАСА повече от две десетилетия. През 2013 г. тя е избрана за астронавт, след което няколко пъти лети до Международната космическа станция и извършва шест излизания в открития Космос. Както „Гласная“ съобщи по-рано, през 2019 г. Кристина Кох, заедно с Джесика Меир, участваха в първия в историята изцяло женски космически полет. През 2020 г. Кох постави рекорд за най-дълъг космически полет на жена, прекарвайки 328 дни в орбита. 

Още: Специална диета за да не се самозапалят: Любопитен аспект за астронавтите от "Артемида II"

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
НАСА Космос куче лунна мисия Кристина Кох Артемида II
