Гутериш: ООН ще подкрепя Ирак в напредъка към мира

Гутериш определя срещата като много продуктивна.

"Както му казах, тук съм, за да подчертая ангажимента на ООН да подкрепя Ирак в напредъка на мира, човешките права и устойчивото развитие за всички иракчани", написа още генералният секретар на организацията.

I just concluded a very productive meeting with @mohamedshia, Prime Minister of Iraq.



As I told him, I am here to underscore the commitment of the @UN to support Iraq in advancing peace, human rights, and sustainable development for all Iraqis. pic.twitter.com/lK2enC9tdf