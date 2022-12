Гутериш призова талибаните да отменят ограниченията за жените в Афганистан

"Последните ограничения на талибаните върху заетостта и образованието на жени и момичета са неоправдани нарушения на правата на човека и трябва да бъдат отменени", смята той.

The latest restrictions by the Taliban on employment&education of women&girls are unjustifiable human rights violations&must be revoked.



Actions to exclude&silence women&girls continue to cause immense suffering&major setbacks to the potential of the Afghan people.