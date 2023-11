"Хамас": 12 души са убити при удар по болница в Газа. Израел: Там има тунели и оръжия (ВИДЕО)

Още: Чуждестранни заложници в болница "Ал Шифа": Израел показа ВИДЕО доказателства

Дванадесет души, сред които ранени пациенти и техни придружители, "бяха убити, а десетки бяха ранени в резултат на израелската окупация, насочена към Индонезийската болница", каза говорителят на контролираното от "Хамас" здравно министерство Ашраф ал-Кудра на 20 ноември, цитиран от The Times of Israel.

Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) все още не са коментирали. Кадри, излъчени по "Ал Джазира", показват израелски танкове пред болницата, които очевидно са участвали в престрелка с действащи в района представители на "Хамас".

IDF tanks seen engaging this morning in a firefight near the Indonesian Hospital in Jabaliya in northern Gaza.



The footage is filmed from within the hospital.



📍31.535464,34.509425 (tanks not firing at the hospital)



🧵 pic.twitter.com/mpfbi3pquJ