Иран излезе "победител" от конфронтацията си със Съединените щати и Израел, заяви на 4 август генералният секретар на действащата в Ливан шиитска групировка „Хизбула“ Наим Касем, цитиран от телевизия „Ал Маядин“. Организацията на Касем е поддържана от режима в Техеран и се счита за едно от най-мощните проксита на Ислямската република в Близкия изток, макар да бе сериозно "осакатена" от израелските удари и прословутата акция с взривените пейджъри.

"Ислямската република Иран надделя и вече няма място за спорове относно това кой спечели тази конфронтация", заяви Касем. Той описа Иран като влиятелна световна сила и заяви, че ръководството на върховния лидер Моджтаба Хаменей ще донесе "още победи" и ще помогне за постигането на бъдещите цели.

Касем също така приписа на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран заслугата за намаляването на интензивността на израелските атаки срещу Ливан. Той заяви, че Техеран е гарантирал, че Ливан е включен в първата клауза на споразумението, и е поставил като условие за разбирателството прекратяването на атаките и оттеглянето на Израел.

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Масуд Пезешкиан: Иран не се стреми да продължава или разширява войната

Иран ще защитава територията си, но не се стреми да продължава или разширява войната, заяви междувременно президентът на страната Масуд Пезешкиан.

Снимка: Масуд Пезешкиан, Kremlin.ru

„Конфликтът, било то в квартал, град, държава или между държави, е болест, която се е появила. Ще защитаваме границите си, но не се стремим да разширяваме войната или да я продължаваме“, бяха точните му думи, цитирани от опозиционната телевизия Iran International, която е със седалище в Лондон.

Иранският президент свърза националната сигурност с вътрешното единство, като изтъкна, че преодоляването на вътрешните раздори можело да помогне за спиране на чужда намеса.

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„В тези обстоятелства трябва да работим за изграждането на здраво общество, така че врагът да не бъде изкушен да нахлуе в него, да разкъса социалната ни тъкан и да я унищожи“, добави президентът на страна, чийто режим убива масово протестиращи граждани.