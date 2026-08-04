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Жегата уби три лъва в зоологическа градина

04 август 2026, 12:57 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Жегата уби три лъва в зоологическа градина

Три лъва са умрели в зоологическа градина в Токио, вероятно от топлинен удар, а други са под наблюдение, съобщи днес говорителка на зоопарка, цитирана от Франс прес. АФП отбелязва, че жегата е нещо обичайно за африканските големи котки, но те явно се справят трудно с високите нива на влажност в Япония.

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След като миналата година преживя най-топлото лято, регистрирано досега, архипелагът сега е обхванат от нова гореща вълна, като в някои региони температурите достигнаха през последните седмици 40 градуса по Целзий - праг, който вече попада в новата категория "изключително горещи дни".

Защо са починали лъвовете?

Снимка: iStock

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От средата на миналия месец 10 от 16-те лъва в зоопарка в Тама, на запад от столицата Токио, са проявили симптоми като "загуба на апетит и намалена активност", а три лъвици са умрели, се посочва в съобщение на зоопарка, който затвори до второ нареждане заграждението на големите котки, където посетителите обикновено са развеждани с автобуси като на сафари.

Една 3-годишна лъвица е умряла на 28 юли, друга, на 11 години – в петък, а трета, на 15 години – в неделя. "Според нашия ветеринарен лекар причината за смъртта може да е топлинен удар", като са наблюдавани признаци на дехидратация и мултиорганна недостатъчност, заяви говорителката на зоопарка пред AФП.

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"Въпреки че лъвовете се считат за устойчиви на топлина, през последните години гледачите засилиха мерките за справяне с летните температури в Япония. Тук жегата е съпроводена с висока влажност, което е различно от сухата жега в Африка", обясни тя, цитирана от БТА.

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Токио Жега Лъвове зоологическа градина високи температури глобално затопляне
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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