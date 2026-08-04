Делегация на талибаните в Молдова: Кой и защо ги е пуснал? (СНИМКА)

Делегация на талибаните в Молдова развълнува обществото в Молдова и принуди правителството да влезе в обяснителен режим. Молдовското външно министерство потвърди, че са издадени входни визи на делегация от Министерството на земеделието на Афганистан, съобщава молдовската медия Tribuna.md. Посещението е било инициирано в контекста на дискусии между местни земеделски производители и представители на Министерството на земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Република Молдова относно възможността за хуманитарен износ на селскостопански продукти за Афганистан, страна, която в момента е изправена пред тежка криза с продоволствената несигурност.

Scandal in Moldova over the visit of a Taliban delegation



A delegation from Afghanistan’s Ministry of Agriculture visited the country. Moldova does not recognize the Taliban government and does not plan any official meetings with its representatives.



The Foreign Ministry said… pic.twitter.com/nYcQPEP5SB — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

Пуснатите талибаните не са обект на санкции

„Членовете на делегацията, пристигнали в страната ни, не са обект на международни санкции. Същевременно Република Молдова стриктно спазва всички международни режими на санкции и не признава талибански власти в Афганистан", посочват от молдовското външно министерство.

Властта в Молдова е категорична, че с членовете на делегацията няма да се провеждат двустранни срещи или други официални контакти. ОЩЕ: Русия се обвързва още с талибаните и пази ядрени подводници с антидрон мрежи (ВИДЕО и СНИМКА)

Правителството извършва проверка

„Правителството разпореди преглед на обстоятелствата, при които са издадени поканите и визите за влизане, както и преразглеждане на съответните вътрешни процедури, за да се гарантира пълно съответствие с правната рамка и външнополитическите интереси на Република Молдова“, заявиха от министерството.

Междувременно генералният секретар на молдовското правителство Алексей Бузу заяви, че властите не трябва да допускат влизането на представители на държави, в които

Талибаните са на почит в Русия

масово се нарушават човешките права, и по-специално правата на жените. Всъщност само в Русия талибаните се смятат за „уважавани партньори“, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. ОЩЕ: Заради депортации на мигранти: ЕС прие талибаните на разговори в Брюксел