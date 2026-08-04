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Делегация на талибаните в Молдова: Кой и защо ги е пуснал? (СНИМКА)

04 август 2026, 13:08 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Делегация на талибаните в Молдова: Кой и защо ги е пуснал? (СНИМКА)

Делегация на талибаните в Молдова развълнува обществото в Молдова и принуди правителството да влезе в обяснителен режим. Молдовското външно министерство потвърди, че са издадени входни визи на делегация от Министерството на земеделието на Афганистан, съобщава молдовската медия Tribuna.md. Посещението е било инициирано в контекста на дискусии между местни земеделски производители и представители на Министерството на земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Република Молдова относно възможността за хуманитарен износ на селскостопански продукти за Афганистан, страна, която в момента е изправена пред тежка криза с продоволствената несигурност.

Пуснатите талибаните не са обект на санкции

„Членовете на делегацията, пристигнали в страната ни, не са обект на международни санкции. Същевременно Република Молдова стриктно спазва всички международни режими на санкции и не признава талибански власти в Афганистан", посочват от молдовското външно министерство.

Властта в Молдова е категорична, че с членовете на делегацията няма да се провеждат двустранни срещи или други официални контакти. ОЩЕ: Русия се обвързва още с талибаните и пази ядрени подводници с антидрон мрежи (ВИДЕО и СНИМКА)

Правителството извършва проверка

„Правителството разпореди преглед на обстоятелствата, при които са издадени поканите и визите за влизане, както и преразглеждане на съответните вътрешни процедури, за да се гарантира пълно съответствие с правната рамка и външнополитическите интереси на Република Молдова“, заявиха от министерството. 

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Междувременно генералният секретар на молдовското правителство Алексей Бузу заяви, че властите не трябва да допускат влизането на представители на държави, в които

Талибаните са на почит в Русия

 масово се нарушават човешките права, и по-специално правата на жените. Всъщност само в Русия талибаните се смятат за „уважавани партньори“, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. ОЩЕ: Заради депортации на мигранти: ЕС прие талибаните на разговори в Брюксел

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Афганистан Визита Талибани Молдова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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