"Отказвам!": Сигнал как системата принуждава пациенти да фалшифицират документи за евтини лекарства (ВИДЕО)

Абсурдите на здравното ни осигуряване продължават! За това сигнализира фотографът и риалити участник Виолета Пефтичева, според която системата у нас принуждава пациенти да фалшифицират документи и да си измислят несъществуващи диагнози, за да могат да се възползват от по-евтини лекарства, от които имат нужда заради друго заболяване.

"Колко мразя несправедливостите! Особено от страна на държавата към нейните коректни данъкоплатци", написа Пефтичева.

Тя сподели, че от година и половина приемам медикамент, за който наскоро е разбрала, че се финансира от НЗОК с близо 85% от стойността си.

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За бременност не може, за чернодробно заболяване - може

"Което за месец би ми струвало 9€, вместо 150€. Обикновено не обръщам внимание на такива детайли, но натрупването на сумите само по този медикамент ме накара да поискам от личния лекар документ, с който да се възползвам и аз от тази облага. Да, ама какво се оказва. Че то се отпуска и финансира само под определен код за чернодробно заболяване и единствения начин е да моля специалиста, който ми го е назначил, да фалшифицира документите и рецептата си, за да го получа", написа Пефтичева.

"Абсурдно е! И отказвам да го направя. Напълно отказвам да фалшифицирам документи и да се правя на болна от чернодробно заболяване, за да мога да ползвам намаление на дадено лекарство. Защо принуждавате хората да правят такива глупости", попита тя.

"Ние имаме нужда от това лекарство, не си го предписваме сами. Защо бременност и поддържане на бременност трябва да е по-маловажно от друго заболяване, защото само за него можело да се даде определеното лекарство", продължи да пита Пефтичева, която в момента е бременна и очаква първото си дете.

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Тя обаче допусна, че има много лекари и пациенти, които правят този компромис, принудени от финансови неволи.

"Защото за едни болни може, а за други не. И тук става въпрос за износване на бебе, за спасяване на неродено българче… е, за вас мили деца, явно не може!", възмути се отново фотографката.