Подводният свят на Антарктида: Какво се крие под най-големия айсберг на Земята

В ново проучване учени изследвали голяма площ, оголена след откъсването на един от най-големите айсберги на Антарктида A-68. Те открили скрит „град“, населяван от морски обитатели, който преди това е бил непознат.

Откритието на учените за подводния свят на Антарктида

През 2017 г. гигантски айсберг, обозначен като A-68, се откъсна от ледения шелф Ларсен C, което даде на учените уникална възможност: за първи път изследователите получиха достъп до голяма площ от морското дъно, скрита преди това под лед. Британски учени се възползваха от тази възможност и откриха нещо невиждано досега, пише Science Alert .

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Екипът използва дистанционно управлявана подводна камера, за да изследва повече от хиляда рибни гнезда – старателно почистени участъци от планктонни остатъци по океанското дъно. Не само откриването на гнездата беше забележително, но и местоположението им. Учените смятат, че тази структурирана екосистема е допълнително доказателство, че в тази част на морето Уедъл е защитена морска зона.

Изследователи твърдят, че са документирали голяма и широко разпространена размножителна колония от жълтопер тон (Lindbergichthys nudifrons) в западната част на морето Уедел, в район, станал достъпен благодарение на неотдавнашното разпадане на ледения шелф Ларсен С. Най-значимото откритие е, че се смята, че това се дължи на биотични взаимодействия, а именно натиск от хищничество, а не на абиотичните фактори, наблюдавани в други големи антарктически колонии за размножаване на риби.

Учените обръщат внимание, че ледената риба L. Nudifrons, известна още като жълтоперка нудистка, може да достигне 19,5 сантиметра дължина и е идентифицирана за първи път през 1905 г. Рибата може да снесе няколко хиляди яйца във всяко гнездо, които след това се пазят от мъжките до четири месеца.

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Учените отбелязват, че освен изучаването на подводните екосистеми, настоящата мисия е била фокусирана и върху намирането на останките от кораба на сър Ърнест Шакълтън „Ендюранс“, който потъва през 1915 г. в същия регион. За съжаление, останките на кораба не са открити по време на тази експедиция, те са открити по-късно през 2022 г. В същото време навсякъде са били открити рибни гнезда.

Места за гнездене са открити във всички зони, изследвани по време на експедицията в морето на Уедел през 2019 г. на борда на SA Agulhas II, използваща дистанционно управляван подводен апарат.

Учените са идентифицирали шест различни вида разположение на гнездата на морското дъно, като най-често срещаният тип е типът, наречен клъстер, представляващ около 42%.

При този тип гнездата са плътно притиснати едно до друго, като в някои случаи дори се докосват и припокриват. За разлика от много гнезда на рибни колонии, тези гнезда са били поставени в по-топли води, което предполага, че температурата е причината за тяхното струпване. Екипът не знае със сигурност, но смята, че групирането на гнездата е свързано със защита.

Според учените, големите групи осигуряват сигурност, като няколко мъжки патрулират по краищата на струпванията, а високите концентрации на гнезда могат да маскират миризмата на яйца от определени хищници, създавайки объркваща ароматна следа. Смята се, че това значително намалява риска за гнездата в центъра на струпването.

Трябва да се отбележи, че този защитен модел на поведение е нов за този вид, но е добре документиран в размножаващи се колонии от риби на плитки тропически рифове, където се обяснява и повишената защита от хищници.

Междувременно учени откриха, че Антарктида невинаги е била ледена пустиня.

„Преди около 50 милиона години в планините са настъпили значителни промени поради издигане на сушата. Възможно е тогава вътрешността на Антарктида да е станала много по-податлива на образуването на ледени покривки“, обяснява Томас Гернон,водещият на изследването.

Когато ученият сравнил релефната карта на Антарктида с тази на Южна Африка, той бил изненадан от приликите. Регионът на Земята на кралица Мод се отличава със стръмен склон, който преминава в голямо издигнато плато. Това плато от своя страна е свързано с планините Гамбурцев, планинска верига, скрита под леда. Този гръбнак отдавна се смята за едно от най-вероятните места, откъдето може да е възникнал Източноантарктическият леден щит.

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