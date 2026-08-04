Цената на петрола: Седмично дъно, но след това рязка промяна в посоката

Цените на петрола отбелязаха лек ръст във вторник, 4 август, след като претърпяха рязък спад по време на предходната сесия - на фона на опасенията, че доставките от Близкия изток остават изложени на риск. Причината - дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран, който наруши доставките, все още изглежда малко вероятно. Цените спаднаха, след като в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отлага нови атаки срещу Иран, докато продължават преговорите за прекратяване на войната и уреждане на споровете за контрола над ключовия Ормузки проток. В понеделник обаче говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли твърдението на Тръмп, като заяви, че не се водят преговори със САЩ и не са насрочени срещи.

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Цените

Фючърсите с най-близък падеж на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 1,28%, до 84,84 долара за барел към 9:15 ч. наше време днес, след като през предходната сесия спаднаха със 7% до триседмично дъно.

Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 0,71%, до 80,91 долара, след като през предходната сесия спадна с над 5% до най-ниското си ниво за почти една седмица.

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Прогнозите

„Напрежението върху цените на петрола донякъде е отслабнало... след като Тръмп спря ударите срещу Иран и обяви завръщане към преговорите, (въпреки че) тенденцията към понижение остава нестабилна – цената на петрола може също толкова лесно да се възстанови, ако ракетите започнат да летят отново или ако танкерите около Ормузкия проток отново бъдат обстрелвани“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Анализатори от Barclays посочиха, че през седмицата, приключила на 31 юли, нетният износ на суров петрол и рафинирани продукти през пролива е възлизал средно на 4,2 милиона барела на ден - в сравнение с 3,2 милиона барела на ден през предходната седмица.

Снимка: Getty Images

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В Червено море шест супертанкера под саудитски флаг наскоро промениха курса си и се насочват към Южна Африка. А два танкера, натоварени със саудитски петрол, преминаха през пролива Баб ел-Мандеб, показаха данни за корабоплаването в понеделник, 3 август. Движението в Ормузкия проток между Иран и Оман също се забави след съобщения за нападения над кораби, сочат данните.

Ормуз остава опасен за корабите. Във вторник британската служба за морска търговия съобщи, че е получила сигнал за инцидент на 20 морски мили (37 км) североизточно от град Ал-Хасаб в Оман, след като товарен кораб съобщи, че е бил ударен от неизвестен снаряд.

„Макар че сраженията между Саудитска Арабия и хутите не са прекъснали напълно енергийните потоци, те са довели до удължаване на времето за пътуване, по-високи разходи за застраховка и периодични отклонения от маршрута. Заедно с пролива Ормуз това поддържа риска от двойно затруднение на преминаването на пазара, което не позволява на петрола напълно да се освободи от геополитическата си премия“, каза Уотърър, цитиран от CNBC

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