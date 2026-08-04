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Десетки снаряди от Втората световна война изскочиха след горските пожари във Франция

04 август 2026, 12:36 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Десетки снаряди от Втората световна война изскочиха след горските пожари във Франция

Десетки снаряди от Втората световна война са открити в зона, опустошена от огромните горски пожари по атлантическото крайбрежие на Франция. Екип по обезвреждане на боеприпаси е бил изпратен в района, след като по време на пожара са били чути експлозии. Екипът е успял на място да обезвреди 75 снаряда, разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо, пред „Франс енфо“. 

Първоначално експертите смятали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че става въпрос за френски мини за минохвъргачка и германски танкови снаряди, които е трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями, но операцията не е протекла според очакванията и на повърхността останали неизбухнали боеприпаси. 

„Можем да допуснем, че там все още има много от тях, защото вече намерихме няколко в рамките на пет минути“, каза Делмот и увери, че оставащите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат в тях безопасно.

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Пожари Горски пожари Франция Боеприпаси бомби Втора Световна война
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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