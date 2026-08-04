Три държави осъдиха израелските удари в Ивицата Газа

Катар, Египет и Турция, страни посредници в усилията за разрешаване на конфликта в Близкия изток, осъдиха израелските удари в Ивицата Газа и заявиха, че те подкопават напредъка към спиране на огъня, съобщи ДПА. В съвместно изявление в понеделник трите страни изразиха „категорично осъждане и отхвърляне на продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа“. Още: "Гигантска стъпка към траен мир и сигурност": Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас"

Те определиха ударите срещу здравни заведения и медицинска инфраструктура и свързаните с тях цивилни жертви като „грубо нарушение“ на международното право и на международното хуманитарно право.

Грубо нарушение

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„Посредниците подчертават необходимостта Израел да се съобразява със задълженията си по силата на международното право и изцяло да спазва ангажиментите си по споразумението за примирие“, се казва в документа.

В него действията на Израел са окачествени като нарушение на споразумението за примирие, което подкопава усилията за прилагане на втория му етап.

Според палестински източници при израелски удари срещу Газа през уикенда са загинали 17 души.

Израел твърди, че цел на ударите му са били високопоставени командири на палестинската групировка „Хамас“.

Спирането на огъня в Газа беше договорено през октомври миналата година, но сблъсъците и въздушните удари продъжлжават спорадично. Израел все още контролира над половината от територията на ивицата.

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