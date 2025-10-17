Локо Пловдив писа тройка на Ботев Враца до 19-ата минута и се върна в топ 3 на Първа лига

Локомотив Пловдив постигна категоричен успех с 3:0 над Ботев Враца в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. На стадиона в парк "Лаута" домакините си свършиха работата до 19-ата минута. Хуан Переа заби две бързи попадения, а Жулиен Лами добави едно. "Смърфовете" събраха 23 точки и се върнаха в топ 3 на родния елит. "Зелените лъвове" остават на шестата позиция с 14 пункта.

Възпитаниците на Душан Косич стартираха силно срещата. Едва във втората минута Иту центрира към Умарбаев, който намери Переа, а таранът не прости за 1:0. Малко по-късно Евтимов отрази изстрел на Лами. Бившият страж на ЦСКА обаче остана безпомощен в 17-ата минута, когато Хуан Переа заби втория си гол в мача за 2:0.

120 секунди след това Каталин Иту изведе по красив начин Жулиен Лами. Крилото заобиколи противниковия вратар, за да вкара за 3:0. До почивката темпото спадна. Едва в 64-тата минута Генов врачани създадоха чисто положение. Генов преодоля Боян Милосавлевич, но си затвори ъгъла и не намери целта.

Веднага гостите направиха пропуск чрез Емил Стоев, който стреля с глава над целта. Срещата приключи с удар на Гайегос, който беше отразен с плонж от Милосавлиевич. До края на двубоя Политино изтърва срещу Евтимов.