Войната в Украйна:

Локо Пловдив писа тройка на Ботев Враца до 19-ата минута и се върна в топ 3 на Първа лига

17 октомври 2025, 21:55 часа 327 прочитания 0 коментара
Локо Пловдив писа тройка на Ботев Враца до 19-ата минута и се върна в топ 3 на Първа лига

Локомотив Пловдив постигна категоричен успех с 3:0 над Ботев Враца в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. На стадиона в парк "Лаута" домакините си свършиха работата до 19-ата минута. Хуан Переа заби две бързи попадения, а Жулиен Лами добави едно. "Смърфовете" събраха 23 точки и се върнаха в топ 3 на родния елит. "Зелените лъвове" остават на шестата позиция с 14 пункта.

Възпитаниците на Душан Косич стартираха силно срещата. Едва във втората минута Иту центрира към Умарбаев, който намери Переа, а таранът не прости за 1:0. Малко по-късно Евтимов отрази изстрел на Лами. Бившият страж на ЦСКА обаче остана безпомощен в 17-ата минута, когато Хуан Переа заби втория си гол в мача за 2:0.

120 секунди след това Каталин Иту изведе по красив начин Жулиен Лами. Крилото заобиколи противниковия вратар, за да вкара за 3:0. До почивката темпото спадна. Едва в 64-тата минута Генов врачани създадоха чисто положение. Генов преодоля Боян Милосавлевич, но си затвори ъгъла и не намери целта. 

Веднага гостите направиха пропуск чрез Емил Стоев, който стреля с глава над целта. Срещата приключи с удар на Гайегос, който беше отразен с плонж от Милосавлиевич. До края на двубоя Политино изтърва срещу Евтимов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Локомотив Пловдив Ботев Враца Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес