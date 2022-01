Индиецът Ковид Капур: Аз не съм вирус

Профилът на 31-годишния Капур в Twitter гласи: "Казвам се Ковид и не съм вирус."

Тази седмица той написа, че е пътувал извън Индия за първи път от началото на пандемията и се е сблъскал с куп хора, които са се забавлявали с името му. "Бъдещите пътувания в чужбина ще бъдат забавни!", написва той в туит, който до днес е бил харесан 40 000 пъти и е получил 4 000 ретуита.

Коментарът предизвика лавина от шеги, мемета, съобщения и молби за интервю, в момент на леко облекчение, тъй като в Индия броят на случаите на силно заразния вариант Омикрон рязко нараства.

Самият Капур се шегува със себе си, като заявява, че е "Ковид позитивен от 1990 г." и публикува снимка, на която държи бутилка бира "Корона". "Аз съм Ковид, който мечтае за повече пътувания", остроумничи съоснователят на „Holidify“.

Внезапният прилив на внимание към него е бил "напълно неочакван", но той се надява, че ще донесе известна публичност на бизнеса му в "много труден момент" за сектора, споделя той пред АФП.

При представянето на името си на бизнес срещи, то му помага да „разбие леда“, но в кафенетата моли да не съобщават името му, когато му подават напитка.

Ковид е много необичайно име в Индия, но на хинди и санскрит означава "учен или образован човек". Майката на Капур е избрала името доста преди раждането му. "Това е запомнящо се име с красиво значение", казва той. "То прави поразително впечатление на всеки, с когото се запознавам. Никога не бих го променил."

My name is Kovid and I'm not a virus 🙄#COVID2019 #coronavirusus